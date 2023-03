SpVgg Deiningen zieht positives Fazit für das Jahr 2022

Bei der Spielvereinigung Deiningen blickt man zufrieden auf das vergangenen Jahr zurück. Derweil steigt die Vorfreude auf das anstehende Vereinsjubiläum

Die SpVgg Deiningen hat die Mitgliederversammlung des Jahres abgehalten. Vorsitzender Georg Bayr wertete in seinem Rechenschaftsbericht die Arbeit der Vereinsorgane positiv, die insgesamt achtmal tagten, außerdem verwies er auf die stabile Mitgliederzahl von nunmehr 860 Mitgliedern. Stolz könne man auch auf zahlreiche Aktivitäten und Aktionen des Jahres 2022 sein, so Bayr.

Mit großem Erfolg wurde im März vergangenen Jahres die letzte Schlachtpartie To-Go veranstaltet. Anfang September konnte dann – wie gewohnt – die jährliche Kirchweih im Sportheim stattfinden. Die Organisation und das Essen seien wie immer ausgezeichnet gewesen. Ein weiterer Höhepunkt war das eSports-Turnier im Rahmen des Ferienprogramms. Kinder und Jugendliche konnten sich hier messen und tolle Preise gewinnen. Zur Berichterstattung war sogar das Fernseh-Team von A. TV vor Ort. Auch der Bau des neuen Gerätehauses für den Rasenmäher wurde in diesem Jahr abgeschlossen.

SpVgg Deiningen hat die Unterstützung vieler Freiwilliger

Bei der alljährlichen Aufräumaktion rund ums Sportheim konnte der stellvertretende Vorsitzende Markus Schröppel auf zahlreiche Helfer zählen. In seinem Kassenbericht zog Schatzmeister Michael Jais ein positives Fazit und nannte die finanzielle Situation der Spielvereinigung solide. Das Jahr 2022 könne als ein Jahr der Konsolidierung eingeordnet werden, so Jais. Geplant wird bereits an der Erneuerung der Bewässerungsanlage.

Die Abteilungsleiter der sechs Sparten, bzw. ihre Vertreter, berichteten von der Arbeit in ihren Bereichen. Für die Fußballer konnte Tobias Kempter die erfolgreiche Titelverteidigung der Reservemannschaft konstatieren. Florian Deffner erläuterte den Bereich Jugendfußball, in dem insgesamt 13 Mannschaften (teilweise in Spielgemeinschaften) gemeldet sind. Für die Turner zog Abteilungsleiter Jürgen Lang ein positives Fazit. Er berichtete von einigen sportlichen Erfolgen. Im Bereich Ju-Jutsu sprach Abteilungsleiter Frank Oefele über das dieses Jahr anstehende 40-jährige Jubiläum der Abteilung; in diesem Rahmen sind einige Aktivitäten geplant.

Tischtennis-Abteilungsleiter Werner Faul berichte von passablen Ergebnissen der Erwachsenen- und Jugendmannschaft. Die Tennisabteilung konnte ebenso auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, es wurden einige sportliche Erfolge gefeiert. Abteilungsleiter Timo Bauer berichtete außerdem vom Pfingstjugendcamp in Oettingen, welches als wirklicher Höhepunkt betrachtet werden darf. Werner Besel, Abteilungsleiter der Stockschützen, sprach über den regen Spiel- und Trainingsbetrieb seiner Abteilung.

Vorstand um Georg Bayr bleibt größtenteils unverändert

Laut Tagesordnung standen auch Neuwahlen an. Der Vorstand um Georg Bayr blieb weitestgehend unverändert. Ein Großteil der Vorstandsmitglieder erklärte sich bereit, ihr Ehrenamt weiterhin zu bekleiden, andere wiederum wechseln ihren Tätigkeitsbereich. Einige jedoch legten ihre Ämter nieder, bei diesen bedankte sich Bayr recht herzlich.

Zum Schluss der Versammlung folgte als Einstimmung für das bevorstehende 75-jährige Vereinsjubiläum der eigens produzierte Vereins-Kurzfilm (www.spvgg-deiningen.de). Am Festwochenende vom 14. bis 16. Juli stehen einige Höhepunkte an, eines davon ist der Mudman (www.mudman.de). (lem/jais)