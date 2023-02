Kai Willer bleibt Trainer in Ederheim

Die SpVgg Ederheim verlängert für kommende Saison mit dem Coach. Die Vorbereitung beginnt an diesem Freitag.

Die SpVgg Ederheim startet am Freitag, 10. Februar, mit einem Trainingswochenende auf der heimischen Sportanlage in die sechs Wochen dauernde Vorbereitung für die restliche Rückrunde. Das Ziel heißt Aufstieg in die Kreisklasse. Die Vorbereitung wird kurz unterbrochen durch den Faschingsball am 17. Februar in der Ederheimer Sporthalle.

Mehrere Testspiele finden gegen Vereine aus Bayern und Baden-Württemberg statt:

TV Bopfingen (24. Februar)

(24. Februar) FV Unterkochen II (26. Februar)

II (26. Februar) TSV Ebermergen (5. März)

(5. März) SGM Röttingen (12. März)

SV Schwörsheim (19. März)

SpVgg Ederheim fiebert Auftakt am 26. März entgegen

Die restliche Rückrunde wird am 26. März gegen den FC Maihingen II fortgesetzt. Aktuell befindet sich die SpVgg Ederheim in der A-Klasse Nord auf einem guten dritten Platz mit Kontakt zu den direkten Kontrahenten, dem Tabellenführer Megesheim und Gundelsheim.

"Wir haben uns nach der Niederlage in der Relegation im Laufe der Saison gesteigert und haben uns durch einen guten Teamgeist und gute Trainingsbeteiligung in diese Verfolgerrolle versetzt. Die A-Klasse wird mit Sicherheit bis zum Schluss sehr spannend verlaufen und bei unseren restlichen zehn Endspielen wird die Konstanz den Ausschlag geben, um den angepeilten direkten Wiederaufstieg des Vereins zu schaffen", so Markus Zöllner, Vorstandsmitglied Sport bei der SpVgg, in einer Pressemitteilung des Vereins.

Auf der Trainerbank der Ederheimer sitzt weiterhin Spielertrainer Kai Willer, und das auch über die aktuelle Saison hinaus. Der Verein hat dem Coach für die Spielzeit 2023/2024 verlängert. (AZ, mit mab)

