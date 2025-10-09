So verfährt das Sportgericht Bayern

Bei der letzten Monatsversammlung durfte die Schiedsrichter-Gruppe Nordschwaben mit Heiko Loder den Vorsitzenden des Sportgerichts Bayern begrüßen. In dieser Funktion ist Loder unter anderem als Einzelrichter für die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes, der Regionalliga Bayern, sowie die Jugend-Förderligen und Futsal zuständig. Das Sportgericht Bayern entscheidet über sämtliche Meldungen in den Verbandsspielen im Juniorinnen-, Junioren-, Frauen- und Herrenspielbetrieb.

Während der abgelaufenen Saison 2024/25 mussten insgesamt knapp 1100 Fälle abgeurteilt werden. Dabei war die Tendenz in den vergangenen Jahren steigend. Loder erläuterte zunächst das „Standard-Verfahren“ bei einer Roten Karte. Bevor das Sportgericht eine Entscheidung fälle, reiche der Verbandsanwalt zunächst einen vorläufigen Strafantrag ein. Diesem Antrag könne der betroffene Verein zustimmen oder hierzu eine Stellungnahme abgeben, bevor der Verbandsanwalt einen endgültigen Strafantrag mit gleichem oder reduziertem Strafmaß stelle.

Sportgericht Bayern: Über 1000 Fälle in der abgelaufenen Fußballsaison

Gegen die folgende Entscheidung durch den Einzelrichter könne der Verein Einspruch einlegen, sodass das Verfahren vor der Sportgerichtskammer fortgeführt werde. Bestehe auch mit diesem Urteil kein Einverständnis, gebe es noch die Möglichkeit der Berufung zum Verbandssportgericht. Das Strafmaß des Sportgerichts Bayern reiche von Geldstrafen und Spielsperren bis zum Punktabzug, so Loder.

Grundlage für die Entscheidung sei zunächst die schriftliche Meldung des Schiedsrichters zu dem Vorfall. Ergänzend werde auch auf Videoaufzeichnungen zurückgegriffen, sofern diese zur Verfügung stünden. Häufig würden jedoch die Situationen von den Kameras nicht genau aufgelöst, weshalb der Meldung nach wie vor eine hohe Bedeutung zukomme. Darüber hinaus habe das Sportgericht die Möglichkeit, Akteure im Wege einer einstweiligen Verfügung zu sperren, wenn ein Vorfall zwar vom Schiedsrichtergespann nicht wahrgenommen, aufgrund von Videoaufzeichnungen jedoch eindeutig belegt werden könne. Auch das leidige Thema Pyrotechnik nehme ein immer größeres Ausmaß an. Hier sei in einem Fall sogar eine Geldstrafe in fünfstelliger Höhe, ein Abzug von vier Punkten sowie eine Fanblocksperre für Heimspiele ausgesprochen worden. (AZ)