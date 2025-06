Vier Kreis-Teams kicken in der Kreisklasse Neuburg

Die Einteilung der Ligen auf Kreisebene ist ein mit Spannung erwartetes, oft heikles, bisweilen emotionales Thema. Für die kommende Saison wurden sie allerdings besonders nüchtern zusammengestellt: Erstmals kam eine Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Der Fußballkreis Augsburg ist dabei eines von zwei Pilotprojekten im bundesweiten Amateurfußball. Die Applikation erstellt auch die Spielpläne für zahlreiche Profiligen, die Champions und Europa League oder die Deutsche Eishockeyliga.

So gesehen behandelt sie den TSV Rain II oder den FC Staudheim wie Real Madrid oder den FC Bayern: als Variablen in einem System. Für Augsburg fand das Programm kreative Lösungen. Die Spielgruppenleiter rund um ihren Chef Günther Behr waren jedenfalls zufrieden, als sie die vorläufigen Ergebnisse am Samstag besprachen. „Es bedeutet für uns eine enorme Zeitersparnis“, sagt Torsten Zimmermann, der den KI-Einsatz federführend betreute. Das Menschliche kann die Maschine dem Horgauer und seinen Kollegen allerdings nicht abnehmen. Wenngleich Zimmermann bisher von keinen negativen Reaktionen seitens der Vereine berichten kann.

Für einige Landkreis-Teams ändert sich die Liga

Für die Teams aus dem Landkreis Donau-Ries wird sich größtenteils einiges ändern im Vergleich zur vorigen Spielzeit. Weiterhin in der Kreisliga Ost geht der TSV Rain II an den Start und befindet sich damit auf gewohntem Terrain - allerdings nach dem Abstieg der SG Münster/Holzheim als alleiniges Team aus dem Kreis Donau-Ries. Anders in der Kreisklasse Neuburg: Dort erhält die SG Feldheim-Genderkingen Konkurrenz aus der Nachbarschaft von genannter Spielgemeinschaft aus Münster/Holzheim sowie den beiden Aufsteigern SV Bayerdilling und FC Staudheim. Die zweite Mannschaft der SG Münster/Holzheim findet sich laut dem vorläufigem Plan nicht mehr in der A-Klasse Neuburg, sondern in der A-Klasse Augsburg Nord wieder.

Die Ligen im Fußballkreis Augsburg Kreisliga Ost: SC Griesbeckerzell (Ab), TSV Inchenhofen, BC Aichach, SSV Alsmoos-Petersdorf, FC Affing, BC Adelzhausen, TSV Rain II, TSV Pöttmes, FC Gerolsbach, SF Friedberg, SV Klingsmoos, FC Rennertshofen, SF Bachern (Auf), SV Echsheim-Reicherstein (Auf), DJK Gebenhofen (Auf), BSV Berg im Gau (Auf). Kreisklasse Neuburg (KK Neuburg): SG Münster/Holzheim (Ab), TSV Burgheim (Ab), TSG Untermaxfeld, SC Ried/Neuburg (SG), SV Steingriff, FC Ehekirchen II, (SG) Feldheim/Genderkingen

SC Rohrenfels, SV Straß/FC Illdorf, SV Bertoldsheim, SV Waidhofen (aus AIC), SV Bayerdilling (Auf)

FC Staudheim (Auf), A-Klasse Nord: TSV Aindling II (Ab), VfR Foret (Ab), TSV Meitingen II, TSV Ellgau, SG Lützelburg/Achsheim, SSV Alsmoos Petersdorf (aus der A-Klasse Ost), TSV Mühlhausen (aus Ost), TSV Rehling (aus Ost), FC Affing II (aus Ost), SV Echsheim-Reicherstein II (aus der A-Klasse Aichach), SG Holzheim II/Münster II (aus der A-Klasse Neuburg), SV Nordendorf (Auf), SG Thierhaupten II/Baar II (Auf). B-Klasse Neuburg (BK Neuburg): FC Rennertshofen II (Ab), TSV Burgheim II (Ab), BSV Neuburg II, SV Bayerdilling II, SV Ludwigsmoos, SV Steingriff II, TSG Untermaxfeld II, (SG) Feldheim, I/Genderkingen II, DJK Sandizell-Grimolzhausen, (SG) Sinning/Oberhausen (N), (SG) Strass II/Illdorf II (N), SpVgg Joshofen Bergheim III (N)