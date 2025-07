Emma Erhard gewinnt zwei Titel für die LG Donau-Ries

Die Nachwuchsathletinnen der LG Donau-Ries haben bei den Kreismeisterschaften der Leichtathleten in den Altersklassen U14 und U16 in Friedberg überzeugt. Zwei Athletinnen aus Nördlingen konnten sich dabei über Plätze auf dem begehrten Siegerpodest freuen. Zu Beginn des langen Wettkampftages stand der 4 mal 75-Meter-Lauf auf dem Plan. Emma Erhard, Hannah Erdle, Lilly Fischer und Celine Makinde liefen erst zum zweiten Mal in dieser Konstellation zusammen, was sich vor allem an kleineren Unsauberkeiten bei den Wechseln bemerkbar machte. In einer soliden Zeit von 44,62 Sekunden erreichte die Staffel den 4. Platz.

Emma Erhard wird Kreismeisterin

Beim anschließenden 75-Meter-Lauf war Emma Erhard nicht nur die schnellste Sprinterin aus dem Nördlinger Lager, sondern schlug bei ihrem Lauf die gesamte Konkurrenz. In hevorragenden 10,49 Sekunden wurde sie Kreismeisterin. Einen weiteren Platz unter den besten zehn verbuchte Celine Makinde für sich in 11,30 Sekunden. Ihren zweiten Kreismeistertitel gewann Emma Erhard beim Weitsprung in der Altersklasse W13. Gleich der erste, weite Versuch auf 4,50 Metern sollte ihr eine neue persönliche Bestleistung und den Titelgewinn einbringen. Celine Makinde wurde mit 3,79 Meter zehnte. Mit einem tollen Ergebnis im Hochsprung (1,24 Meter) beendete Celine ihren ersten Hochsprungwettkampf auf dem 6. Platz.

Auch die Jüngsten zeigen starke Leistungen

Die 10- und 11-Jährigen traten bei der weiblichen Jugend W12 ebenfalls über die 75 Meter an. Emilie Bucher, die Jüngste im Team, gab bei den Kreismeisterschaften ihr Debüt bei einem Jugendwettkampf, blieb aber dennoch nervenstark. Sie beendete ihren 75-Meter-Lauf in 12,02 Sekunden. Hannah Erdle (12,03 Sekunden) und Leni Bäuml (12,06) belegten nur knapp dahinter Rang neun und zehn. Lilly Fischer reihte sich im Mittelfeld ein (12,70) - im Weitsprung wurde sie mit 3,50 Meter hingegen neunte. Emilie Bucher erzielte eine Weite von 3,29 Meter. Beide Athletinnen gingen am Nachmittag auch über die 800 Meter an den Start. Emilie Bucher war nach 3:07,67 Minuten als Vierte ihrer Altersklasse im Ziel, Lilly Fischer wurde sechste. Über ihren vierten Platz beim 60-Meter-Hürdenlauf freute sich Hannah Erdle (14,16 Sekunden). Die Athletinnen der U16 waren an diesem Wettkampftag fast alle verhindert und so ging für den TSV einzig Greta Wagner in dieser Altersklasse an den Start. Die 14-Jährige absolvierte die 100 Meter in 14,55 Sekunden (Platz 7). Beim Weitsprung bewies Greta Nervenstärke. Nach einigen Anlaufschwierigkeiten gelang ihr im sechsten und letzten Versuch der beste Sprung und so konnte die Athletin mit 4,37 Meter ihren Vizetitel vom Vorjahr verteidigen. (AZ)