Entdecken Sie Ju-Jutsu: Schnupperkurs für Selbstverteidigung in Deiningen

Ju-Jutsu

SpVgg Deiningen bietet Ju-Jutsu-Schnupperkurs an

Die Sportart ist Selbstverteidigung und Kampfkunst in einem. Wer sie ausprobieren möchte, bekommt an acht Abenden ab 16. Oktober die Gelegenheit dazu.
    • |
    • |
    • |
    Ein Schnupperkurs für alle, die an der Selbstverteidigungsart Ju-Jutsu interessiert sind, startet am 16. Oktober in Deiningen.
    Die Abteilung Ju-Jutsu der SpVgg Deiningen veranstaltet einen Schnupperkurs für alle, die Interesse haben, einen Einblick in die Vielfältigkeit der Sportart Ju-Jutsu zu bekommen.

    Ju-Jutsu ist ein modernes, offenes Selbstverteidigungssystem für die Praxis des täglichen Lebens sowie klassische Kampfkunst in einem. Es bietet ideale Voraussetzungen, sich mit einer körperschonenden Ausführung dauerhaft fit zu halten. Zusätzlich wird das Selbstbewusstsein gestärkt. Der Kurs ist für alle von 16 bis 96 Jahren geeignet. Es ist kein reiner Selbstverteidigungskurs, sondern auch für jene geeignet, die erst einmal testen und herausfinden möchten, ob Ju-Jutsu Spaß macht und zu ihnen passt.

    Ju-Jutsu-Schnupperkurs in Deiningen startet am 16. Oktober

    Der Schnupperkurs findet ab dem 16. Oktober an acht Abenden, immer donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr, in der Turnhalle in Deiningen statt. Weitere Informationen gibt es unter www.ju-jutsu-deiningen.de. Die Anmeldung findet über die VHS Nördlingen unter folgendem Link statt: vhs.noerdlingen.de/Veranstaltung/cmx685a9c79a7029.html.

    Mit Beginn des neuen Schuljahres startet auch wieder das reguläre Ju-Jutsu-Training. Interessierte Kinder und Jugendliche sind dazu herzlich eingeladen. Auch dazu gibt es Informationen auf der SpVgg-Homepage. (AZ)

