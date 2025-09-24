Junge Lehminger Bogenschützen treffen ins Ziel

Vom 5. bis 7. September hat in Wiesbaden die Deutsche Meisterschaft im Bogenschießen stattgefunden – und für den SV Lehmingen-Dornstadt war es ein Wochenende voller Erfolge. Gleich drei Nachwuchstalente des Vereins traten an und kehrten mit Medaillen nach Hause zurück.

Allen voran sorgte Amelie Rabenseifner für einen Paukenschlag. In der Klasse Compound Schüler A sicherte sie sich den Titel der Deutschen Meisterin. Mit 673 Ringen stellte sie zudem ihren eigenen deutschen Rekord ein – ein Beweis für ihre außergewöhnliche Konstanz und Nervenstärke. Auch ihr Bruder Fabio Rabenseifner zeigte eine beeindruckende Leistung. In der Kategorie Compound Jugend startete er mit einem starken ersten Durchgang, musste im zweiten etwas nachlassen, erkämpfte sich aber dennoch einen Platz auf dem Podest. Mit 672 Ringen und der Bronzemedaille belohnte er sich für seinen Einsatz und unterstrich die Stärke der Familie Rabenseifner.

Lehminger Bogenschütze Simon Huber verpasst Podest bei Deutscher Meisterschaft knapp

Der dritte Starter des Vereins, Simon Huber, trat ebenfalls bei den Schülern A an. Er kämpfte bis zum Schluss um die vorderen Plätze, musste sich am Ende jedoch mit Rang vier zufriedengeben. Trotz der Enttäuschung über den verpassten Podestplatz ist auch für ihn die wiederholte Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft ein großer Erfolg. Mit einer Gold- und einer Bronzemedaillen setzte der SV Lehmingen-Dornstadt bei der Deutschen Meisterschaft ein starkes Ausrufezeichen und bewies einmal mehr die hohe Qualität seiner Nachwuchsarbeit. (AZ)