Sprinterinnen kehren mit drei Medaillen nach Nördlingen zurück

Bei den bayerischen Leichtathletik-Meisterschaften der U20 und U16, die diesmal in Erding stattfanden, haben die Nördlinger Sprinterinnen ihre diesjährige Erfolgsserie fortgesetzt. Mit fünf Athletinnen am Start standen am Ende des Tages drei Medaillen und weitere gute Platzierungen zu Buche. Teresa Siebachmeyer und Katharina Rupp holten sich sogar jeweils den Titel „Bayerische Vizemeisterin“.

Zu Beginn der beiden Wettkampftage standen in der Altersklasse W15 die Vorläufe der 100-Meter-Sprints an. Hier gingen die beiden Nördlinger Athletinnen Laura Diethei und Teresa Siebachmeyer mit 26 weiteren Läuferinnen an den Start. Diethei sprintete die 100 Meter in guten 13,50 Sekunden, was endlich wieder eine neue persönlicher Bestzeit bedeutete. Als „völlig souverän und entspannt“ kommentierte der Stadionsprecher den Gewinn des Vorlaufs von Teresa Siebachmeyer. Sie hatte sich damit für das Finale der besten acht Teilnehmerinnen als Vorlauf-Zweitschnellste qualifiziert, welches bereits eine Stunde später stattfand. Im Endlauf konnte sie dann annähernd an ihre bisherige Bestzeit heranlaufen und wurde mit 12,52 Sekunden bayerische Vizemeisterin.

Leichtathletik beim TSV Nördlingen: Siebachmeyer glänzt auch bei Hürdenlauf

Neben der Silbermedaille erhielt sie damit auch die Nominierung zum U16-Ländervergleichswettkampf, der Mitte September stattfindet. Hier wird Teresa Siebachmeyer aufgrund ihrer guten Leistungen bei den bayerischen Meisterschaften im 100-Meter-Sprint und in der 4x100-Meter-Staffel eingesetzt werden.

Nach diesem Erfolg stand am nächsten Tag für Siebachmeyer der 80-Meter-Hürdensprint an. Auch hier konnte sie sich über den Vorlauf für das Finale qualifizieren, das sie mit der sehr guten Zeit von 12,28 Sekunden beendete. Damit erreichte sie den dritten Platz und ihre zweite Medaille in Form der Bronzemedaille. Da sie den Hürdensprint erst in diesem Jahr für sich entdeckt hat, ist es umso bemerkenswerter, dass Siebachmeyer bereits beim dritten Wettkampfstart eine Medaille bei den bayerischen Meisterschaften gewinnen konnte.

Nördlingens Katharina Rupp tritt nur in ihrer Paradedisziplin an

In der weiblichen U20 gingen Lina Mair (also eine Altersklasse höher) und Katharina Rupp an den Start. Eigentlich hatte sich Rupp für die drei Disziplinen 100 Meter, 200 Meter und 400 Meter qualifiziert. Nachdem sie allerdings krankheitsbedingt angeschlagen war, ging sie letztlich nur in ihrer Paradedisziplin, den 400 Metern, an den Start. Mit unglaublichem Siegeswillen stellte sie sich der Herausforderung und meisterte einen hervorragenden Lauf. Mit 57,12 Sekunden erreichte sie den Vizemeistertitel und musste sich lediglich der Athletin aus Augsburg geschlagen geben, der sie vor ein paar Wochen bei den süddeutschen Meisterschaften vorausgelaufen ist.

Lina Maier absolvierte ihre 200 Meter souverän. Es sollte ein Testlauf für die bayerischen Meisterschaften in ihrer Altersklasse eine Woche später werden. Sie behauptete sich bei der zwei Jahre älteren Konkurrenz und erreichte eine neue persönlichen Bestzeit von 26,06 Sekunden. Den Finallauf verpasste sie nur, weil das Stadion in Erding lediglich über fünf Rundlaufbahnen verfügt. Mit ihrem achten Platz waren sie und das Trainerteam mehr als zufrieden. (AZ)