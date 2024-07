Nördlinger Läufer umkreisen den Altmühlsee

Bereits zum 37. Mal hat der SV Unterwurmbach den Altmühlseelauf veranstaltet, zum 28. Mal dabei einen Halbmarathon. Zusätzlich wurden noch ein Jedermannslauf über 7,4 Kilometer, ein Bambini- und ein Schülerlauf sowie ein Staffel- und Firmenstaffellauf angeboten, mit insgesamt 705 Finishern. Dabei gingen die Läuferinnen und Läufer des TSV Nördlingen in großer Zahl an den Start.

Die sehr schwülen, drückenden 28 Grad wechselten kurz vor dem Start in Wind und leichten Regen. Bei guten Laufbedingungen wurden die 331 Läuferinnen und Läufer des Halbmarathons um 18 Uhr am Sportgelände des SV Unterwurmbach auf die Strecke geschickt. Der Streckenverlauf führte direkt zum Altmühlsee, der ganz umrundet werden musste, mit einem kurzen Abstecher nach Mörsach, bevor es wieder zurück zum Sportgelände nach Unterwurmbach ging. Der Regen ließ nach rund einer halben Stunde nach und es wurde wieder extrem warm. Die Athletinnen und Athleten wurden an sieben Erfrischungsstationen hervorragend versorgt.

37. Altmühlseelauf: Fünf Nördlinger Starter laufen den Halbmarathon

Schnellster Läufer beim Halbmarathon war Kay-Uwe Müller von der TSG Schwäbisch Hall in 1:13:07 Stunden, vor Andreas Sichert von Arriba Göppersdorf – nebenbei bemerkt ein Finisher der Challenge Roth in einem unglaublichen Landkreisrekord von 8:16:24 Stunden – in 1:18:54 Stunden. Erste Frau war Maria Brand von der LG Telis Finanz Regensburg – Siegerin des Regensburg Marathon vom Mai in 2:38:23 Stunden – in 1:19:31 Stunden, vor Anneke Seesing vom TB Erlangen in 1:37:07 Stunden.

Am Halbmarathon nahmen auch fünf Läuferinnen und Läufer vom TSV Nördlingen teil, die für die LG Donau-Ries starteten. Sie überquerten in folgenden Zeiten die Ziellinie: Ilona Hollndonner (8. W35) und Hans Niederhuber (9. M65) gemeinsam in 2:13:55 Stunden, Sabrina Lawatschka (9. W40), Sarah Langer (13. W35, persönliche Bestzeit) und Georg Eberhardt (14. M60) gemeinsam in 2:23:25 Stunden. In der Staffelwertung belegten Steffen Brenner, Anton Keplinger und Martin Rommel für den TSV Nördlingen zum vierten Mal in Folge den ersten Platz mit großem Vorsprung vor den Zweitplatzierten und erhielten für ein weiteres Jahr den Wanderpokal.

Lauf-Anfänger des TSV Nördlingen sind ebenfalls am Altmühlsee dabei

Der Jedermannslauf wurde bei strömenden Regen gestartet. Von 148 Finishern gewann der vereinslose Johannes Heumann in 26:31 Minuten, vor Thomas Dahmen vom TSV Dinkelsbühl in 27:00 Minuten. Schnellste Frau war Annika Beckler von den Herrieder Aquathleten in 32:52 Minuten, vor Simone Promm von der TSG 08 Roth in 33:52 Minuten.

Die Ergebnisse der Nördlinger Läufer und Läuferinnern, die ebenfalls für die LG Donau-Ries am Start waren, davon zwei vom gerade beendeten Laufkurs: Nico Schäble 36:48 Minuten (28. Mann), Viktoria Disterhoft 41:59 Minuten (12. Frau), Carola Schmidt 45:22 Minuten (27. Frau) und Sonja Wurm 46:26 Minuten (32. Frau). Weitere Ergebnisse unter: www.altmuehlseelauf.de/ergebnisse. (AZ)