Jugendtage in Reimlingen ein voller Erfolg

Die Jugendtage beim FSV Reimlingen haben Jung und Alt begeistert. Los ging es am Freitagnachmittag mit den Turnieren der E1 und E2 sowie einem Einlagespiel der E3. Die Gastgeber der SG Reimlingen/Nähermemmingen-Baldingen mussten sich bei der E2 nur der SG Alerheim geschlagen geben, die E1 konnte sich mit dem Turniersieg den Hager-Wanderpokal sichern.

Bunt gemischte Mannschaften aus Kindern, Damen, aktiven Fußballern, Mitgliedern der ortsansässigen Vereinen traten anschließend beim Elfmeterturnier an. Auch die für das Wochenende aus der französischen Partnergemeinde Bourgueil angereisten Fußballerinnen waren am Start. Der Seriensieger „Goldener Schuh“ wurde erstmals vom „Fleckleclan“ entthront, was ausgiebig gefeiert wurde.

40 Kids am Start beim Training mit der Herrenmannschaft in Reimlingen

Am Samstagvormittag gewann die JFG Nordries Marktoffingen bei den D-Junioren. Nur Sieger und viele strahlende Gesichter gab es bei den drei Turnieren der F-Jugend. Für die Reimlinger Kinder und Jugendlichen war der Nachmittag der Höhepunkt des Wochenendes. Als Dankeschön für die Unterstützung während der Saison und bei den Relegationsspielen veranstaltete die Herrenmannschaft ein Training von und mit den Herren. Die Eltern und Fans konnten es sich währenddessen bei Freigetränken gut gehen lassen. Um die 40 Kids, die französischen Gäste und auch die Trainer selbst hatten sichtlich viel Spaß und kamen ordentlich ins Schwitzen. Abgeschlossen wurde der Tag von einem Spiel der alten Herren gegen den SV Grosselfingen und einem Damenturnier, aus dem die Mädels vom TSV Mönchsdeggingen als Siegerinnen hervorgingen.

Am Sonntag beim Weißwurstfrühstück zeigten die G-Kinder beim Minifußball ihr Können. Das Turnier der D-Mädchen gewann die SG Alerheim. Groß war die Aufregung bei den Jüngsten: Die Bambinis durften zum ersten Mal Trikots überstreifen für ein Einlagespiel und wurden mit Pokalen und Bällen belohnt. (AZ)