SG-Handicap Nördlingen misst sich mit Deutschlands Besten

Die Internationalen Deutschen Hallen- und Winterwurfmeisterschaften in der Para-Leichtathletik haben am 22. Februar in Erfurt stattgefunden. Mehr als 160 Sportlerinnen und Sportler, darunter auch zahlreiche Jugendliche, zeigten beeindruckende Leistungen und kämpften um Medaillen. Für den Integrativen Sportverein SG-Handicap Nördlingen stehen die Meisterschaften seit Jahren fest im Kalender. Das Team aus dem Ries zeigte vor Ort großartige Leistungen in einem starken Teilnehmerfeld.

Besonders prominente Konkurrenz hatte Daniel Weinert im Kugelstoßen, wo alle Klassen nach Punkten bewertet wurden. Mit dem kleinwüchsigen Kugelstoßer Niko Kappel war ein dreifacher Paralympics-Medaillengewinner vertreten: Gold in Rio, Bronze in Tokio und jüngst Silber in Paris. Daniel Weinert, der mit einer 7,257 Kilogramm schweren Kugel stößt, erreichte mit einer Weite von 9,12 Metern Platz sieben, während Kappels Stoß mit einer Vier-Kilo-Kugel auf 13,45 Meter den Wettbewerb gewann. Seine Vielseitigkeit bewies Weinert anschließend noch im Weitsprung und im Hochsprung. Während er im Weitsprung mit 4,58 Metern den achten Platz belegte, konnte er sich mit 1,42 übersprungenen Metern im Hochsprung den ersten Platz und somit die Goldmedaille sichern.

SG-Handicap Nördlingen glänzt beim Sprung, beim Lauf und beim Kugelstoßen

In der Masters-Kategorie 1 (35 bis 49 Jahre) traten zwei Nördlinger an. Markus Protte glänzte im Standweitsprung mit 1,99 Metern, womit er den ersten Platz belegte. Sein Teamkollege Etienne Wiedemann folgte auf dem vierten Platz mit einer Weite von 1,65 Metern. Im 60-Meter-Lauf zeigte Etienne Wiedemann nach einem schwachen Start ein starkes Finish und sicherte sich damit den zweiten Platz. Markus Protte triumphierte zudem im Hochsprung mit 1,33 Metern und gewann auch den 200-Meter-Lauf in 30,33 Sekunden. Im Kugelstoßen erreichte Protte den zweiten Platz mit 7,78 Metern, während Wiedemann mit einer neuen Bestleistung von 7,05 Metern den vierten Platz belegte.

Drei SG-Handicap-Athleten gingen in der Masters-Kategorie 2 (50 bis 64 Jahre) an den Start. Viel zu tun hatte vor allem Werner Wiedemann: Er errang im Standweitsprung den dritten Platz mit 1,83 Metern. Im 200-Meter-Lauf zeigte er seine Schnelligkeit und gewann mit einer Zeit von 33,40 Sekunden. Ähnlich wie im Vorjahr hatte Wiedemann wieder erschwerte Rahmenbedingungen, da das Speerwerfen zeitgleich zum 200-Meter-Lauf stattfand. Deshalb konnte er nur zwei gültige Versuche absolvieren; die Weite von 19,33 Metern aus einem der beiden Würfe reichte aber immerhin für einen zweiten Platz. Eine weitere Medaille gab es für Wiedemann im Kugelstoßen, wo er mit 6,20 Metern den dritten Platz belegte.

Auch Nördlingens älteste Para-Leichtathleten feiern in Erfurt Erfolge

Im 400-Meter-Lauf in der Masters-Kategorie 2 reichte es für alle drei SG-Handicap-Läufer für das Podest: Werner Wiedemann sicherte sich den ersten Platz, gefolgt von seinen Teamkollegen Kurt Weinmann und Gerhard Enzelberger, die punktgleich den zweiten Platz belegten. Doch das geteilte Glück hörte hier nicht auf: Im abschließenden 1500-Meter-Lauf erzielten Weinmann und Enzelberger eine weitere Punktlandung und kamen nochmal gemeinsam punktgleich auf den dritten Platz.

Insgesamt konnten die Athleten des Integrativen Sportvereins SG-Handicap Nördlingen beachtliche Ergebnisse erzielen: sechs Goldmedaillen, fünf Silbermedaillen, vier Bronzemedaillen, drei vierte Plätze, ein siebter und ein achter Platz. Mit diesen herausragenden Leistungen und Medaillen im Gepäck ging es für die Athleten zurück ins Ries. (vle)