So haben die Läufer des TSV Nördlingen bei den Muffigelläufen abgeschnitten

Die Abteilung Turnen, Leichtathletik und Akrobatik des TSV Hüttlingen veranstaltete bereits zum 22. Mal die Hüttlinger Muffigel Läufe. Es wurden Läufe für Bambinis, Kinder und Jugendliche aller Altersklassen bis hin zum Lauf und "Walk around the Limes" über 6,5, bzw. sieben Kilometer und dem Hauptlauf "Lauf am Kocherknie" über zehn Kilometer angeboten. Alle Strecken wurden per GPS vermessen. Seit 2019 zählt der Zehn-Kilometer-Lauf auch zur Wertung der Ostalb-Laufcup-Serie, zu der auch der Ipf-Ries Halbmarathon gehört und von der Landrat Bläse der Schirmherr ist.

Nachdem beim Lauf 2019 Dauerregen auf die Läufer eingeprasselt war, 2022 extreme Hitze von 33 Grad, 2023 sommerliche Temperaturen von 25 Grad geherrscht hatte und es 2024 Gewitter und Starkregen gab, hatten es die 540 Athleten dieses Jahr wieder mit extremer Hitze von um die 30 Grad zu tun. Die Kinder-, Jugend- und Schülerläufe wurden wie geplant ab 14 Uhr durchgeführt. Die Walker wurden dann um 15.30 Uhr auf die Strecke geschickt.

TSV Nördlingen: Hans Niederhuber 6. in seiner Altersklasse

Bei den 64 Finishern des "5. Lauf am Limes" über sieben Kilometer siegte Jonas Wörrle von der TSG Schnaitheim in 30:35 Minuten, schnellste Frau war Aurelia Maria Proft aus Aalen in 40:31 Minuten.

Den Hauptlauf über zehn Kilometer mit 247 Finishern gewann der Sieger der vergangenen Jahre, Hannes Großkopf vom Sparda Team Rechberghausen in 34:54 Minuten vor Lukas Lipp von Sysperto IT in 37:38 Minuten und Johannes Schneider vom Team Enbw ODR in 37:43 Minuten. Bei den Frauen siegte wie im vergangenen Jahr Linda Grau vom Sparda Team Rechberghausen in 42:32 Minuten, vor Angela Brunnhuber vom Landratsamt Ostalb in 45:39 Minuten und Simone Schäfer von der Laufgruppe Lindach in 45:59 Minuten.

Die Läufer und Läuferinnen des TSV Nördlingen, die auch für die LG Donau-Ries starteten, meisterten die anspruchsvolle Strecke in hervorragenden Zeiten: Sarah Langer 53:55 Minuten (17. Frau, 3. AK W35), Bernhard Satzenhofer 54:08 Minuten (5. M65), Sabrina Lawatschka (2. W40) und Hans Niederhuber (6. M65) gemeinsam in 56:55 Minuten und Hans Sing 57:06 Minuten (8. M65). Weitere Ergebnisse unter: https://my.raceresult.com/325133/. (AZ)