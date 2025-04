Sportteam des Jahres: Die Turnerinnen vom TSV Nördlingen auf Erfolgskurs

Der Handstand gehört bei den Turnerinnen zum Aufwärmprogramm. Kopfüber und nur auf den Händen laufen die Mädchen in der Turnhalle des TSV Nördlingen einige Meter über den Boden. Danach wird noch gedehnt, zwischendrin auch gelacht. Mona Nowatschek, 25 Jahre alt, sitzt auf einer Matte am Rand und schaut den Mädchen zu. Ab und zu ruft sie Anweisungen hinüber, später wird sie am Balken stehen und den Kleinsten Übungen erklären und überwachen. Sie ist wie ihre Kollegin Alisa Graf, ebenfalls 25, ein Routinier im Turnen. Den Großteil der Zeit trainieren die beiden gemeinsam mit Monas Mutter, Diana Nowatschek, die Jüngeren in der Turnabteilung beim TSV. Meist steigen Graf und Nowatschek fünf bis sechs Wochen vor dem Wettkampf selbst erst in die Vorbereitungen ein. Für die beiden sei es wichtig, die Leistungen zu sichern und sauber auszuführen, anstatt Neues zu lernen, sagt Mona Nowatschek. Das überlassen sie den Jungspunden in der Mannschaft.

