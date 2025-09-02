Rieser Triathleten bei Premiere am Brombachsee dabei

Am Sonntag, 31. August, hat die Premiere des Brombachseetriathlons stattgefunden. Der Triathlon über die halbe Ironman-Distanz war bereits lange vor dem Anmeldeschluss mit 800 Starterinnen und Startern restlos ausgebucht. Mit dabei waren auch einige Einzelstarter und Staffeln aus dem Ries. Die größte Gruppe stellte dabei der TSV Oettingen, der mit drei Einzelstartern und zwei Staffeln vertreten war. Bei der Mitteldistanz, mit Start am Seezentrum Allmannsdorf, mussten die Triathleten 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Rad fahren und einen halben Marathon (21,1 Kilometer) zurücklegen.

Bei idealen äußeren Bedingungen ging es für die ersten Teilnehmer um 8.30 Uhr los. Der große Brombachsee hatte angenehme 22 Grad Celsius, sodass mit Neoprenanzug geschwommen werden durfte. Wegen des sogenannten Rolling-Starts, bei dem alle 20 Sekunden 25 Starter in den See gelassen wurden, hielt sich das Gedränge im Wasser in Grenzen. Danach ging es auf die anspruchsvolle, 30 Kilometer lange Rad-Runde, bei der nach der dritten Durchfahrt in die Wechselzone abgebogen wurde. Der abschließende Halbmarathon fand schließlich auf überwiegend geschotterten Wegen auf einer Wendepunktstrecke am Brombachsee statt.

So haben die Rieser beim ersten Brombachseetriathlon abgeschnitten

Den Titel des schnellsten Riesers holte sich – wie zuvor erwartet – Markus Lutz vom TSV Oettingen. Mit guten Leistungen in allen drei Disziplinen sicherte er sich den 116. Gesamtplatz in 4:48:29 Stunden. In der stark besetzten AK55 landete er damit auf Platz sechs. Auch der zweitschnellste Starter aus dem Ries war ein Oettinger: Thomas Paus benötigte insgesamt 5:12:40 Stunden. Damit belegte er in der Gesamtwertung Platz 256. In der AK55 erreichte er Platz 13. Ihm folgte Steffen Benner vom TSV Nördlingen, der mit seiner Zeit von 5:26:00 Stunden Platz 319 belegte (54. AK30). Der mäßige Schwimmer überzeugte vor allem mit einem flotten Lauf am Ende.

Als 337. der Gesamtwertung überzeugte auch Harald Hahn in 5:27:57 Stunden. Der starke Radfahrer vom DAV Nördlingen konnte mit einem soliden Lauf seine Schwächen im Schwimmen und Wechseln kompensieren und sicherte sich in der AK50 den 17. Platz. Damit setzte er sich in der Altersklasse einen Platz vor Markus Hertle aus Steinhart, der in 5:28:06 Stunden nur wenige Sekunden länger unterwegs war und 341. der Gesamtwertung wurde.

Harburgs Anja Stimpfle ist die schnellste Rieserin am Brombachsee

Bei den Damen kam die schnellste Rieser Starterin vom TSV Harburg. Als 24. Frau wurde Anja Stimpfle mit einer Zeit von 5:00:56 Stunden in der Altersklasse W30 Siebte. Ihr folgte Franziska Krischdat vom TSV Oettingen. Als 45. Frau war sie bereits nach 5:24:21 Stunden im Ziel. In der AK35 wurde sie damit Sechste. Auch die dritte Starterin aus dem Krater, Diana Naschwitz vom Team Maprofit, war in 5:27:24 Stunden (55. Frau) schnell unterwegs. In der Altersklasse W45 schaffte sie als Dritte den Sprung auf das Treppchen.

Auch beim Staffelrennen konnten sich die Rieser Teams in den Top Ten platzieren. Die Damen des TSV Oettingen in der Besetzung Prießnitz (Schwimmen), Lechner (Radfahren) und Sitta (Laufen) benötigten 5:21:32 Stunden und belegten Platz 8 von 20 Teams. Die Männer des TSV Oettingen überzeugten ebenso: Mit ihrer Zeit von 4:40:10 Stunden schafften sie in der Besetzung Schramm (S), Krischdat (R) und Deißler (L) Platz zehn und ließen damit 40 Teams hinter sich.

Bei den Mixed-Teams erreichte das „Vollgas-Team“ des TSV Harburg den 14. Platz. In der Besetzung Haupt (S), Kerlies-Marquardt (R) und Lernhard (L) ließen sie in 5:40:43 Stunden 28 weitere Teams hinter sich. Unterstützt wurden die Athleten dabei unter anderem vom Supporter-Team des TSV Oettingen, das eigens einen Vereinsausflug zum Brombachsee organisierte, um die Rieser Sportler anzufeuern. (AZ)