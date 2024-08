Rieser Reiterverein Oettingen hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich

Beim Rieser Reiterverein Oettingen hat die Mitgliederversammlung stattgefunden. Dabei konnte Vorsitzende Anita Enßle in ihrem Rückblick zufrieden Bilanz ziehen und beim Ausblick für Vorfreude auf die Programmpunkte des weiteren Jahres sorgen.

Der Schulbetrieb war vergangenes Jahr mit vier Schulpferden, sechs Reitlehrerinnen und rund 45 Reitschülerinnen und -schülern pro Woche gut ausgelastet, sodass sich der Verein laut Enßle zufrieden zeigen könne. Dies liege unter anderem an den gut ausgebildeten Trainerinnen, den braven Schulpferden sowie an der Vielfalt des Angebots im Verein, das von Anfängergruppen bis hin zu Kursen für fortgeschrittene Reiterinnen und Reiter, in denen auch entsprechende Prüfungen und Abzeichen abgelegt werden können, reicht. Zudem kann der Verein inzwischen auf zahlreiche Privatpferde zurückgreifen, die dem Reitschulbetrieb zur Verfügung gestellt werden. Die Warteliste ist nach wie vor lang.

Oettinger Reiterverein ist stolz auf sein Angebot

Ebenfalls erfolgreich war der Pensionsbetrieb inklusive der Boxenverpachtung. Das ganze Jahr über war der Stall voll ausgebucht und weitere Anfragen sind vorhanden. Zugeschrieben wird dies der pferdegerechten Haltungsform, die Sozialkontakte, viel Auslauf und hochwertiges Futter beinhaltet. Genauso tragen die Anlage, die professionellen Trainingsbedingungen, die in der Umgebung einzigartigen und großzügigen Paddocks sowie das umfangreiche Angebot für Einsteller inklusive des geschulten Personals ihren Teil dazu bei, sagte Enßle in ihrem Rückblick.

Des Weiteren wurden 2023 in Eigenregie die Koppeln instandgesetzt, eine Beregnung für den Außenplatz sowie Zisternen gebaut, es wurde mit der Renovierung des Stübles begonnen, ein Teil des Dachs erneuert und eine Hütte für den neu angeschafften Traktor gebaut. Auch andere Veranstaltungen wie Dressur- oder Springlehrgänge, Grillabende und Veranstaltungen speziell für die Kinder und Jugendlichen (Übernachten im Stall, Wellnesstag, Basteln, Ferienprogramm) wurden erneut durchgeführt. Zudem wurden ein neues Logo und neue Vereinskleidung entworfen. Ähnlich motiviert und innovativ solle es im Jahr 2024 weitergehen, ließ die Vorsitzende wissen. So werde das Stüble fertiggestellt, außerdem seien wieder einige Veranstaltungen geplant, zum Beispiel der Tag der offenen Tür am 3. Oktober. Einziger Wermutstropfen des vergangenen Jahres war die Kündigung von Annabelle Simacher als Reitlehrerin, für die dringend Ersatz gesucht wird.

Im Vorstand des Rieser Reitervereins gibt es zwei Veränderungen

Zuletzt ergaben sich noch zwei Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstands des Rieser Reitervereins Oettingen: Laura Bee löst Jugendwartin Annabelle Simacher ab und Simone Moherndl übernimmt die Position der technischen Leiterin von Anna Rühl. (AZ)