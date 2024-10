Auch Nördlingens Bezirksliga-Turnerinnen sind auf dem Vormarsch

Äußerst erfolgreich verläuft die erste Saison der zweiten Damenmannschaft des TSV Nördlingen in der Bayerischen Turnliga. Nachdem die jungen Turnerinnen im vergangenen Jahr den Qualifikationswettkampf zum Einstieg in das Ligasystem geschafft haben, erobern sie gleich in ihrem ersten Bezirksligajahr den zweiten Platz in der Gesamtwertung, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt.

Gleich bei der Premiere in Waging am See lieferte das Team trotz einiger Ausfälle eine nervenstarke Performance ab. Vor allem mit ausdrucksstarken Choreografien am Boden und flüssig geturnten Vorstellungen am Stufenbarren hoben sich die Nördlingerinnen von der Konkurrenz ab. Nach Durchgang eins standen die Youngsters überraschend ganz oben auf dem Podest. Dieser Erfolg ist besonders beeindruckend, beachtet man das Durchschnittsalter des Teams im Vergleich zur Konkurrenz: Während die TSV-Talente allesamt zwischen 10 und 13 Jahren alt sind, haben die gegnerischen Mannschaften viele erwachsene Turnerinnen in ihren Reihen. Mit einer grandiosen Einzelleistung sichert sich Maria Düll Platz eins in der Einzelwertung.

Turnen beim TSV Nördlingen: Für den Wettkampf in Coburg ist alles bereit

Sichtlich nervös startete das Team in der Besetzung Maria Gropper, Ida Heuberger, Luise Gaudernack, Maria Düll, Antonia Köhnlein, Finja Albert, Luise Hoppe und Sofia Scherb in den zweiten Wettkampftag in Marktoberdorf. Dies machte sich vor allem am Zittergerät Schwebebalken bemerkbar. Einige Fehler und Stürze schmälerten die Mannschaftspunktzahl drastisch und führten dazu, dass sich die Turnerinnen mit Platz vier begnügen mussten.

Trotzdem ist die Freude der Schützlinge um Trainerinnen Diana Nowatschek, Alisa Graf und Mona Nowatschek groß. Die Mädchen qualifizierten sich aufgrund des Gesamttabellenplatzes zwei für die Relegation am kommenden Wochenende in Coburg. Dort turnen sie um den Aufstieg in die Landesliga 3 und müssen sich in einer höheren Leistungsklasse, nämlich der LK 2, beweisen. Um den Nachwuchs müssen sich die TSV-Verantwortlichen angesichts des Erfolgs und im Hinblick auf das kommende Wochenende keine Sorge machen, steht doch dort schon die dritte Mannschaft in den Startlöchern. (AZ)