Abgeklärt zum Auswärtssieg

Plus Bayernliga Süd: Mit dem 1:0 gegen den SV Erlbach schlägt der TSV Nördlingen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Rieser halten dem Druck des Gegners lange stand und schlagen am Ende eiskalt zu.

Bereits den vierten Auswärtssieg hat der Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen errungen: Am letzten Spieltag der Vorrunde feierten die Rieser einen 1:0-Sieg beim Mitaufsteiger SV Erlbach. Das einzige Tor erzielte Simon Gruber in der 83. Minute.