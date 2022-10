Erlbach

Nördlingen oder Erlbach: Wer ist der bessere Aufsteiger?

Plus Fußball-Bayernliga: Der TSV Nördlingen fährt am Sonntag zum SV Erlbach, der zusammen mit den Riesern aufgestiegen ist. Die Oberbayern fallen bisher durch ihre stabile Abwehr auf.

Am letzten Spieltag der Vorrunde betritt Fußball-Bayernligist TSV Nördlingen unbekanntes Terrain: Die Reise geht zum Mitaufsteiger SV Erlbach. Schiedsrichter Yannick Eberhardt, FV Burgberg (Gruppe München Süd) pfeift die Partie an diesem Sonntag um 14.30 Uhr in der Holzbau Grübl Arena an. Erlbach liegt im nördlichen Landkreis Altötting und hat rund 1250 Einwohner. Abfahrt ist um zehn Uhr.

