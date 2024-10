Tag der offenen Stalltür beim Rieser Reiterverein

Der Rieser Reitverein hat kürzlich beim Tag der offenen Tür nicht nur seine Stalltüren für Interessierte und Freunde geöffnet, sondern es gab auch Einblicke in den Unterricht, der im Rieser Reitverein erteilt wird. Präsentiert wurde beispielsweise ein Anfängerreitstunde auf dem Pony Lilly sowie ein Pas des deux zweier fortgeschrittener Reitschülerinnen auf Farina und dem Schulpferd Rasti. Die jüngeren Besucher hatten zudem die Möglichkeit, erste Kontakte mit den Tieren herzustellen und durften auf einem Schul- oder auch Privatpferd reiten. Außerdem konnten sie ihr Geschick an unterschiedlichen Stationen beim Dosenwerfen oder beim Hufeisenrennen unter Beweis stellen.

Viel zu entdecken beim Rieser Reitverein

Abgerundet wurde der bunte Nachmittag von der Hobby Horse Gruppe des Reitvereins St. Georg Nördlingen unter Leitung von Christine Kilger und vom Showteam Grundler, das barocke Reitkunst sowie Lektionen der hohen Schule am Langzügel präsentierte und ein besonderes Highlight darstellte. Beendet wurde der Nachmittag mit einem rasanten „Jump and Run“. Zuerst musste ein Reiter-Pferd-Paar über einen Hindernissparcour springen, woraufhin dann die Gerte an einen Läufer übergeben wurde, der die gleiche Strecke zu Fuß überwinden musste.