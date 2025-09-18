Neuer Anziehungspunkt für Bogenschützen in Lehmingen eröffnet

Mit zahlreichen Gästen und großer Freude haben die Bogenschützen des SV Lehmingen-Dornstadt am Samstag, 13. September, ihren neuen 3D-Meteor-Parcours im Lehminger Erlsbachwald feierlich eröffnet. Eingeladen waren Grundstückseigentümer, Sponsoren, Verbände sowie Vertreter der örtlichen Behörden. Ohne deren Unterstützung, finanzielle Mittel und Genehmigungen wäre dieses außergewöhnliche Projekt nicht möglich gewesen. Es soll ein Magnet für Bogensportler, Naturfreunde und Familien gleichermaßen werden.

Der Parcours, idyllisch gelegen zwischen Oettingen und Lehmingen, verbindet Naturerlebnis und Bogensport. Zahlreiche Schützinnen und Schützen nutzten bereits zur Eröffnung die Gelegenheit, die liebevoll gestalteten 3D-Ziele entlang des Rundgangs zu erproben. Auch Spaziergänger können weiterhin ungestört durch den Erlsbachwald wandern, während Sportbegeisterte auf den Spuren des Bogensports unterwegs sind. Ein begleitender Lehrpfad lädt zusätzlich zum Verweilen, Entdecken und Lernen ein.

Bogensport-Extrem-YouTuber Thomas Brugger ist bei Parcours-Einweihung dabei

Verantwortlich für das Projekt zeichnet Manuel Obel vom SV Lehmingen-Dornstadt, der die Organisation und Umsetzung leitete. „Mit der Natur im Einklang – genau das war unser Ziel, und das spiegelt sich hier in jedem Detail wider“, betonte Obel bei seiner Ansprache. Der eigentliche Planer des Parcours, Micha Walter, setzte die sportliche Idee zusammen mit einem rund zehnköpfigen Team in den vergangenen drei Monaten in die Tat um. Gemeinsam sorgten sie dafür, dass der Erlsbachwald nun zu einem neuen Aushängeschild für die Region geworden ist.

Stargast Thomas Brugger (rechts) sprach dem Verein höchstes Lob für den neuen Parcours aus. Foto: Anne Nedoma

Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch von Thomas Brugger, Ikone und treibende Kraft von „Bogensport Extrem“ auf YouTube. Noch vor der offiziellen Feier nahm er zusammen mit einigen Schützen den Parcours unter die Lupe und stellte eindrucksvoll sein Können unter Beweis. Anschließend lobte er die Leistung der Verantwortlichen: „Unglaublich, was ihr hier geleistet habt. Vor allem der selbstgebaute fliegende Meteor, welcher die Entstehung des Nördlinger Rieses symbolisch darstellt.“

Auch Oettingens zweiter Bürgermeister Eisenbarth lässt die Pfeile fliegen

Markus Eisenbarth, 2. Bürgermeister von Oettingen, dankte den Verantwortlichen für ihr großes Engagement und bewies bei einer kleinen Runde durch den Parcours selbst seine Treffsicherheit. Die Verbände BVBA und BVBW überreichten durch Thomas Oppel das offizielle Abnahmezeugnis sowie handgefertigte Holztrophäen. Zudem stiftete Sebastian Pusch, Gaumeister des Riesgau Nördlingen, eigens für die Einweihung eine kunstvoll gestaltete Schützenscheibe. (AZ)