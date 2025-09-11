Cornhole-Turnier begeistert beim FSV Marktoffingen

Der FSV Marktoffingen hat am 6. September sein erstes großes Cornhole-Turnier ausgerichtet. Mehr als 40 Mannschaften jeden Alters – Frauen, Männer und Kinder – sorgten für ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld. Cornhole ist ein Wurfspiel, bei dem kleine Säckchen auf ein schräges Brett mit Loch geworfen werden. Es verbindet Geschick, Konzentration und jede Menge Spaß.

Das Orga-Team des FSV kümmerte sich nicht nur um den Ablauf, sondern baute auch alle Bretter und nähte die Wurfsäckchen selbst – eine Leistung, die großen Applaus erhielt. Neben spannenden Spielen gab es Essen, Getränke, Kinderprogramm und eine Hüpfburg. Am Abend feierten Gäste und Spieler bei einer Party gemeinsam weiter. Mit dem Turnier hat der FSV Marktoffingen etwas Neues gewagt und gezeigt, dass auch eine Randsportart Begeisterung wecken kann. Die gute Nachricht: 2026 soll es eine Fortsetzung geben. (AZ)