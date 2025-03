FC Maihingen stellt sich neu auf

53 Mitglieder haben bei der ordentlichen Generalversammlung des FC Maihingen im Vereinsheim teilgenommen. Vorstand Alexander Steinheber eröffnete den Abend mit der Begrüßung aller Anwesenden. Im Anschluss wurde das Protokoll der letztjährigen Generalversammlung durch die Schriftführerin Magdalena Stimpfle verlesen, gefolgt vom Jahresbericht des Vorstands Christoph Götz, in dem die Erfolge und Herausforderungen des vergangenen Jahres zusammengefasst wurden.

Kassenwart Thomas Haas gab einen Einblick in die finanzielle Lage des Vereins, welche eine positive Entwicklung aufweist. Die sportlichen Berichte der Trainerinnen und Trainer zeigten sowohl den bisherigen Saisonverlauf als auch die Fortschritte der einzelnen Mannschaften aus dem Jugend- sowie Seniorenbereich.

Neuwahlen beim FC Maihingen bringen neue Gesichter in den Vorstand

Ein zentraler Punkt der Versammlung war die Neuwahl des Vorstands, die unter der Leitung von Bürgermeister Franz Stimpfle stattfand. Nach langjähriger Tätigkeit scheiden Erwin Haas (21 Jahre), Philipp Stimpfle und Bernd Seitz (beide 18 Jahre), Andrea Koukol, Karola Götz und Judith Wohlfarth (jeweils 15 Jahre) sowie Michael Klaus (neun Jahre) aus dem Vorstand aus und ziehen sich somit von ihren Ämtern zurück. Der FC Maihingen bedankte sich bei ihnen für ihre Arbeit und überreichte ein kleines Präsent.

Im Vorstand verblieben sind dagegen Christoph Götz (Vorsitzender), Daniel Stimpfle (Vorsitzender, bisher Jugendleiter), Jürgen Hofmann (Vorsitzender, bisher Beisitzer), Thomas Haas (Kassenwart), Lena Wiedemann (stellvertretende Kassenwartin), Dominik Taglieber (stellvertretender Jugendleiter), Magdalena Stimpfle (Schriftführerin), Martin Fischer (Beisitzer, bisher stellvertretender Abteilungsleiter), Lisa Koukol (Beisitzerin), David Gramm (Beisitzer) sowie Alexander Steinheber (Beisitzer, bisher Vorsitzender). Ebenfalls wiedergewählt wurden die Kassenprüfer Alexander Kotz und Michael Grassel.

Neu gewählt wurden Raphael Stimpfle (Abteilungsleiter), Matthias Gutmann (Jugendleiter), Manuel Ostermeyer (stellvertretender Abteilungsleiter), Josef Stimpfle junior (stellvertretender Schriftführer) sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer Carolin Stimpfle, Milena Seitz und Adrian Greiner. Abschließend richtete Bürgermeister Franz Stimpfle einige Worte an die Anwesenden. Er zeigte sich erfreut über die hohe Teilnehmerzahl und lobte das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, welches für den Verein, die Gemeinde sowie für die Kinder und Jugendlichen von unschätzbarem Wert sei. „Es ist bemerkenswert, was hier im Verein geleistet wird. Junge Menschen werden für ihr Leben geprägt und erhalten Struktur“, so Stimpfle. (AZ)