Gastspiel beim VfR Jettingen wird Maihingen alles abverlangen

Die Enttäuschung am Kirchweih-Wochenende war groß. Lange hatte der FC Maihingen gegen den SV Wörnitzstein-Berg mitgehalten, anfangs sogar geführt, am Ende standen die Rieser jedoch mit leeren Händen da. Der 1:2-Siegtreffer für die Gäste fiel unglücklich in der 90. Minute, genau in einer Phase, in der die Maihinger auf den Punktgewinn hofften. Trotz leidenschaftlicher Unterstützung zahlreicher Fans verpasste der FCM damit die Chance, sich im Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Luft zu verschaffen. Am Sonntag wartet mit dem SV Jettingen nun ein echter Prüfstein.

Antonia Stadali Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86747 Maihingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fußball-Bezirksliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis