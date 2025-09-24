Reimlinger Kinder trainieren mit dem FCA Fußball wie die Profis

In den Sommerferien war die FCA-Fußballschule, präsentiert von LEW, zu Gast beim FSV Reimlingen. 60 fußballbegeisterte Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren erlebten fünf abwechslungsreiche Ferientage ganz im Zeichen des Fußballs.

Auf dem Programm standen spannende Trainingseinheiten, angeleitet von qualifizierten FCA-Trainern, in denen die Kinder unter anderem an ihrer Technik, ihrem Dribbling und dem Torschuss feilen konnten. Verschiedene Turnierformate am Nachmittag sorgten zusätzlich für Abwechslung und jede Menge Spaß. Ein besonderer Höhepunkt des Camps war der Stadionausflug in die WWK Arena. Gemeinsam ging es am 13. August mit dem Reisebus nach Augsburg, wo die Kinder einen spannenden Blick hinter die Kulissen der Arena werfen konnten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen im VIP-Bereich sorgte der Besuch eines Profispielers des FC Augsburg mit Autogrammen und Fotos für strahlende Gesichter.

FCA-Fußballschule in Reimlingen: Kinder bekommen Urkunde, Medaille und Ball

Zum Abschluss des Feriencamps wurde die Camp-EM ausgetragen. In spannenden Spielen zeigten die Kinder noch einmal ihr Können, ehe alle Teilnehmenden mit einer Urkunde, einer Medaille und einem FCA-Ball ausgezeichnet wurden. Der Dank des FSV Reimlingen geht an das Trainerteam der FCA-Fußballschule sowie an alle Helferinnen und Helfer, die das Camp tatkräftig unterstützt haben. Ebenso gilt der Dank Sportheimchefin Sabine Meißner und ihrem Team, die alle Kinder und Trainer die ganze Woche über hervorragend mit Essen versorgt haben.

Der FSV Reimlingen blickt auf eine rundum gelungene Ferienwoche zurück und freut sich schon jetzt darauf, die FCA-Fußballschule auch in Zukunft wieder in Reimlingen begrüßen zu dürfen. (AZ)