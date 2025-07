Wie das Eichendorfstüble sein Jubiläum gefeiert hat

Am vergangenen Wochenende hat der FC Bayern-Fanclub-Eichendorffstüble sein 30-jähriges Bestehen mit einer ganztägigen Feier zelebriert. Da die Wettervorhersagen im Vorfeld nichts Gutes erwarten ließen, hatten die Mitglieder in weiser Voraussicht noch kurzfristig ein Festzelt vor der Vereinsgaststätte Eichendorffstüble aufgestellt. Dies sollte sich im Verlauf des Tages noch auszahlen.

Der Jubeltag begann um 10 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und Musik von Michael Thum. Oberbürgermeister David Wittner besuchte als Schirmherr der Jubiläumsfeierlichkeiten den Fanclub am frühen Nachmittag und lobte dessen langjähriges Engagement. Als Gastgeschenk brachte das Stadtoberhaupt eine Collage mit Fotografien des Fotohauses Hirsch mit, die den FC Bayern München um Gerd Müller und Franz Beckenbauer bei einem Gastauftritt im Juli 1970 im Nördlinger Ries zeigen.

FCB-Fanclub Eichendorffstüble feiert 30-Jähriges mit Stefan Reuter

Kaum hatte der Schirmherr den Festplatz verlassen, öffnete der Himmel seine Schleusen und starker Regen ergoss sich stundenlang über das Festgelände. Manch einer der Gäste führte das Unwetter mit einem Augenzwinkern darauf zurück, dass man mit Wittner einen eingefleischten Fan des Revierklubs Schalke 04 zum Schirmherrn des Jubiläums des FCB-Fanclubs gemacht hatte. Allerdings blieben, außer einem Pavillon, der unter der Last der Wassermassen zusammenbrach, größere Schäden aus. Während andernorts im Ries Veranstaltungen abgebrochen werden mussten, hielt das Fanclub-Festzelt den Niederschlägen stand. So konnte Arnold Hanschek, Vorsitzender des Fanclubs Eichendorffstüble und Wirt der gleichnamigen Gaststätte, während des Regens einige Ehrungen langjähriger Mitglieder vornehmen.

Ab 18 Uhr folgte der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Welt- und Europameister Stefan Reuter erschien als Ehrengast des Fanclubs trotz des Regens pünktlich am Eichendorffplatz und stand RN-Mitarbeiter Nico Lutz auf der Bühne des Festzeltes in einem ausführlichen Interview Rede und Antwort. Der gebürtige Dinkelsbühler erzählte Anekdoten aus seinem aktiven Fußballerdasein und gewährte dem Publikum interessante Einblicke in die Arbeit eines Fußball-Managers. Anschließend stellte Reuter sich geduldig für Autogrammwünsche und Selfies zur Verfügung, bevor er sich wieder in Richtung Augsburg aufmachte. Für den Rest der gelungenen Veranstaltung übernahm Alleinunterhalter Dieter Genk das Kommando im Festzelt. (AZ)