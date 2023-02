Schüler und Sebald bleiben der SG Flotzheim/Fünfstetten erhalten

Der Kreisklassen-Tabellenführer verlängert mit seinem Trainergespann.

Auch in der Saison 2023/2024 wird die SG Flotzheim/ Fünfstetten mit den Trainern Karl-Heinz Schüler und Michael Sebald zusammen arbeiten. "Wir sind vergangene Woche in die Vorbereitung zur Rückrunde gestartet und hoffen, als Tabellenführer den Schwung aus der Vorrunde mitnehmen zu können", so Roland Wagner, Vorsitzender des FSV Flotzheim, in einer Pressemitteilung. Wie es sportlich in der Kreisklasse Nord I weitergehe hänge aber auch davon ab, inwieweit der Kader von Verletzungen verschont bleibe. "Daher ist bei der engen Tabellenkonstellation noch alles möglich", sagt Wagner, der den hervorragenden Teamgeist der Mannschaft auf und neben dem Platz hervorhebt.

Unabhängig davon, wie die Saison für die SG ausgeht: Schüler und Sebald leisten laut Wagner sehr gute Arbeit. Beide seien eine sehr große Bereicherung für den Verein, weshalb man bereits im November vergangenen Jahres die Weichen für eine weitere Zusammenarbeit in der nächsten Saison gestellt habe.

Fünf Testspiele sind bis zum Saisonstart angesetzt:

11. Februar: SC Ried

15. Februar: TSV Nördlingen II

II 25. Februar: SV Eggelstetten

5. März: SV Ehingen-Ortlfingen

12. März: TSV Bissingen

Am 19. März beginnt für Flotzheim/Fünfstetten die Rückrunde mit einem Heimspiel gegen den SV Mauren. (mab)

