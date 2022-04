Maihinger Triumph gegen den Spitzenreiter

Plus Die Fußballfrauen des FC Maihingen verpassen dem Ligaprimus Batzenhofen-Hirnlingen die erste Saisonniederlage und haben nun wieder gute Karten im Meisterschaftsrennen.

Es bleibt dabei: Auch im fünften Anlauf und trotz ihrer Favoritenrolle konnten die Fußballfrauen vom CSC Batzenhofen-Hirblingen in Maihingen keine Punkte mitnehmen. Im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord konnten sich die Maihingerinnen auf eine sattelfeste Defensive verlassen und behielten mit 2:0 die Oberhand – zugleich die erste Saisonniederlage des Tabellenführers. Mit nur einem Punkt Rückstand und einem Spiel weniger haben die FC-Damen in der Meisterschaftsfrage jetzt die besseren Karten. Allerdings war es auch ein bitterer Sieg, da mit Sarah Klaus und Lena Wiedemann zwei wichtige Defensivspielerinnen verletzt ausschieden und wohl längere Zeit fehlen werden.