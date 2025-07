Das ist die Bilanz der Frauenfußball-Kreisliga 2024/25

Meister der Frauenfußball-Kreisliga wurde die (SG) SC Biberbach II/SV Erlingen/FC Osterbuch mit 49 Punkten und einem Torverhältnis von 76:23. Zweiter und damit beste Mannschaft des Landkreises Donau-Ries wurde der VfB Oberndorf mit 46 Punkten.

Das beste Torverhältnis (82:27) aller elf Mannschaften hatte der FC Weisingen, doch auf den Spitzenreiter fehlten sechs Punkte. Beste Rieser Mannschaft wurde der FSV Reimlingen, der mit 41 Punkten auf dem vierten Platz einlief. Die weiteren Platzierungen der Landkreismannschaften: 6. SV Wörnitzstein-Berg 19 Punkte, 7. (SG) FC Maihingen/SpVgg Deiningen II 19 Punkte, 9. TSV Oettingen 18 Punkte, 11. (SG) SV Wechingen/SG Alerheim II 11 Punkte. Beste Rieser Heimmannschaft war der FSV Reimlingen mit 22 Heimpunkten. Bestes Auswärtsteam und auch einzige Mannschaft ohne Auswärtsniederlage war der VfB Oberndorf mit 25 Auswärtspunkten.

Frauenfußball-Kreisliga im Kreis Donau: TSV Oettingen war die fairste Mannschaft

Die größte Diskrepanz zwischen Hin- und Rückrunde zeigte der TSV Oettingen, der in der Vorrunde einziges siegloses Team war (nur ein Punkt), aber in der Rückrunde 17 Zähler ergatterte. In der Fairnesswertung gewann der TSV Oettingen mit lediglich drei Gelben Karten in 20 Spielen. Erfolgreichste Elfmeterschützin war Rebecca Schneck vom TSV Oettingen, die viermal traf.

Insgesamt sieben Spiele wurden vom Sportgericht mit einer 2:0-Wertung versehen, wenn eine Mannschaft nicht antrat. Das war bei der (SG) Maihingen/Deiningen II dreimal der Fall. Bei vier Fällen wird die betreffende Mannschaft vom Spielleiter von Amts wegen abgemeldet. Torjägerin Nummer eins war Lina Reß vom FC Weisingen mit 33 Toren.

Die erfolgreichsten Torschützinnen der Donau-Rieser Mannschaften:

19 Tore: Alina Braun (VfB Oberndorf)

17 Tore: Theresa Stengl (FSV Reimlingen)

15 Tore: Rebecca Schneck (TSV Oettingen)

10 Tore: Anja Neubauer (SV Wörnitzstein-Berg II)

8 Tore: Nina Klingler, Jutta Kühn (beide FSV Reimlingen)

6 Tore: Luisa Saur (FSV Reimlingen)

5 Tore: Lisa Leberle, Nila Specker (beide SG FC Maihingen/SpVgg Deiningen II), Nele Dußmann, Laura Stephan, Jule Dußmann (alle VfB Oberndorf)

4 Tore: Annika Knaus, Anna Rusch (beide TSV Oettingen), Stefanie Römer (VfB Oberndorf), Carolin Wohlfrom (FSV Reimlingen), Lara Helmschrott (SG SV Wechingen/SG Alerheim II), Alexandra Deml (SV Wörnitzstein-Berg II)