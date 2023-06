Frauenfußball

Nördlinger und Reimlinger Fußballerinnen rücken vor in die Bezirksliga

Plus Zum zweiten Mal in Folge werden die Nördlingerinnen Meister und steigen auf. Aber auch der Zweitplatzierte aus Reimlingen wird eine Liga höher antreten.

Von Klaus Jais, Klaus Jais, Maximilian Bosch

Ein Jahr nach der Meisterschaft in der Kreisklasse haben die Fußball-Frauen des TSV Nördlingen die Meisterschaft in der Kreisliga Donau feiern können. Mit 15 Siegen und einem Remis betrug die Ausbeute 46 Punkte und 48:9 Tore. Die Rieserinnen waren die einzige Mannschaft ohne Niederlage. Der Meister ist aber nicht der einzige Aufsteiger, denn auch der Zweitplatzierte startet in der neuen Saison in der Bezirksliga.

TSV-Trainerin Melanie Hander auf die Frage, ob der TSV angesichts des Vorsprungs von acht Punkten ein würdiger Meister ist: „Wir waren trotz der engen Ergebnisse in der Hinrunde spielerisch fast immer überlegen, aber haben uns leider zu selten in vollem Maß belohnt. Dennoch sehe ich die Meisterschaft als absolut verdient, denn wer in der ganzen Saison nie als Verlierer vom Platz gegangen ist und nur zwei Punkte liegen hat lassen, sollte an der verdienten Meisterschaft nicht zweifeln müssen.“

