Neue SG Maihingen/Deiningen bejubelt Pokalerfolg

Seine erste Pflichtaufgabe hat das neu formierte Team der SG FC Maihingen/SpVgg Deiningen bestanden. Gegen den favorisierten Bezirksoberligisten TSV Burgau waren sie beim Pokalspiel das bessere Team, mit einem deutlichen Chancenplus, aber nur zwei Toren in der regulären Spielzeit. Die Gäste kamen nach der Heimführung jeweils mit sicher verwandelten Strafstößen zum Ausgleich und retteten sich mit einem 2:2 ins Elfmeterschießen, nach dem die Rieserinnen mit 7:6 als Siegerinnen dastanden.

Von Beginn sah Trainer Benjamin Kohler eine deutliche Leistungsverbesserung seines Teams gegenüber den mageren Vorbereitungsspielen. In der 28. Minute die verdiente Führung: Ein klasse Anspiel von Navina Brendle-Ritzal verwertete Lisa Koukol zur 1:0-Führung. Dem folgten viele weitere gute Chancen von Alica Böhnle und Brendle-Ritzal, dazu ein Freistoß von Hanna Scherer und ein Lattentreffer von Pia Häckel. Burgau hatte eine starke Torhüterin, die Ende der ersten Halbzeit viel beschäftigt war.

Frauenfußball: Zwei Strafstöße bringen Burgau in Maihingen ins Elfmeterschießen

Kaum wieder auf dem Feld gab es ein unnötiges Foul und Elfmeter für die Burgauerinnen, den Franziska Steidl sicher verwandelte. Kurzzeitig war Burgau besser im Spiel, hatte aber kaum Torabschlüsse. Ab der 60. Minute übernahm die SG wieder das Spielgeschehen und erzielte in der 63. Minute die 2:1-Führung durch die eingewechselte Milena Seitz, die einen Schlenzer von der linken Strafraumkante über die zu weit vor ihrem Kasten stehende Torfrau segeln ließ.

In der Folge hatten die Rieserinnen Möglichkeiten, den Sack zuzumachen. Fünf Minuten vor Schluss kam Burgau zum zweiten Mal nach der Halbzeit in den Strafraum, wieder gab es ein unnötiges Foul und Elfmeter, den erneut Steidl zum 2:2 versenkte. Im folgenden Elfmeterschießen verwandelten Pia Häckel, Jana Ernst, Alica Böhnle, Eva Enslin und Lisa Koukol für die SG sehr sicher. Den entschei­denden letzten Strafstoß konnte SG-Torhüterin Leonie Wassermann sicher abwehren. Entsprechend groß war der Jubel bei ihren Mitspielerinnen über den gelungenen Saisonauftakt. Ligastart ist am 7. September in Bissingen. (AZ)

SG Maihingen/Deiningen: Wassermann; J. Wiedemann, Häckel, Ernst, Schick, Enslin, Scherer, L. Koukol, Leberle, Brendle-Ritzal, Böhnle, M. Seitz, L. Seitz, Lutze, Link.