Eigner Angels schlagen Meister Freiburg

Plus DBBL-Pokal: Die Nördlinger Basketballerinnen feiern einen überraschenden 68:67-Erfolg.

Zu einem unerwarteten, aber verdienten 68:67-Sieg gegen den amtierenden Deutschen Meister sind die Erstliga-Basketballerinnen der Eigner Angels Nördlingen in der zweiten Pokalrunde gekommen. Im Nördlinger Lager wusste man, dass man die USC Eisvögel Freiburg schlagen kann, hat man das doch letzte Saison zu Hause im Ligabetrieb mit 79:77 gezeigt. Wie die Angels setzen die Eisvögel vom USC Freiburg auf einen Stamm bekannter und bundesligaerfahrener Spielerinnen aus der letzten Saison. Für die Angels zahlte sich das mehr aus als für den Meister: Das bewährte Kollektiv der Nördlingerinnen um die kanadische Weltmeisterschafts-Halbfinalistin Sami Hill (13 Punkte), Topscorerin Anissa Pounds (21, vier Dreier), Elina Koskimies (16, 2) und Mariam Hasle-Lagemann (3) war erfolgreicher als ihre USC-Kolleginnen um Hanna Little (19), Luisa Nuver (4), Pauline Mayer (4) und Christa Reed (6). Andersherum: 34 Punkten der Freiburger Neuzugänge standen 15 Punkte der neuen Angels gegenüber.