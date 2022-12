Alexander Fälschle sichert sich als Nächster den heiligen Sebastian

Bei der 43. Gemeindemeisterschaft der Fremdinger Schützenvereine siegt Alexander Fälschle mit einem 5,2-Teiler. Ein Schütze wird für 40 Jahre Teilnahme geehrt.

Bei der 43. Gemeindemeisterschaft hat sich Alexander Fälschle von der Schützengilde Schopflohe den begehrten Wanderpreis "Heiliger Sebastian" gesichert. Am Wettbewerb nahmen dieses Jahr 90 Schützinnen und Schützen teil. Für einen von Ihnen war es schon das 40. Mal.

Die Schützenvereine der Gemeinde Fremdingen – Hubertus Fremdingen, Schützengilde Hausen-Seglohe, Almenrausch Hochaltingen und Schützengilde Schopflohe – trugen im November 2022 die traditionelle 43. Gemeindemeisterschaft aus. Dieses Jahr fand die Veranstaltung bei der Schützengilde in Schopflohe statt.

Die Preisverteilung war wie gewohnt am Samstag vor dem 1. Advent. Schützenmeister Anton Stempfle begrüßte die Gäste im vollbesetzten Saal des Vereinslokals der Schützengilde Schopflohe im Gasthaus Förch. Auch Bürgermeister Frank Merkt war gekommen und richtete einen Gruß an die Schützinnen und Schützen. Anschließend fand die Preisverteilung statt. Es war die zweite innerhalb kurzer Zeit: Erst im November wurde die Preisverleihung für die 42. Gemeindemeisterschaft in Hausen nachgeholt.

Mannschaftswertung Jugendklasse:

1. Hausen-Seglohe I: 102,0-Teiler

2. Fremdingen I: 285,4-Teiler

Mannschaftswertung Schützenklasse:

1. Hausen-Seglohe I: 235,5-Teiler

2. Hausen-Seglohe II: 272,6-Teiler

3. Fremdingen I: 299,0-Teiler

Einzelwertung Jugendklasse:

1. Ralf Benninger (26,2-Teiler), 2. Rebecca Mangold (31,7-Teiler, 3. Anna Holzmeier (32,4 Teiler).

Einzelwertung Damenklasse:

1. Sophia Schreitmiller (19,5-Teiler), 2. Lea Benninger (41,0-Teiler), 3. Ilona Thorwart (44,9-Teiler).

Einzelwertung Schützenklasse:

1. Alexander Fälschle (5,2-Teiler), 2. Johannes Zwickel (18,6-Teiler), 3. Bernd Holzmeier (49,2-Teiler).

Einzelwertung Altersklasse:

1. Rainer Schmidt (67,0-Teiler), 2. Andreas Neureiter (78,8-Teiler), 3. Joachim Fuchs (83,4-Teiler).

Einzelwertung Auflage (Faktor 2,6):

1. Josef Lechner (44,0-Teiler), 2. Margit Schludi (83,2-Teiler), 3. Leonhard Neureiter (143,8-Teiler).

Nach der Preisverteilung wurden mehrere Schützen von Schützenmeister Peter Neureiter, Almenrausch Hochaltingen, für langjährige Teilnahme an der Gemeindemeisterschaft geehrt. Seit 40 Jahren dabei ist Anton Däubler, für 20 Jahre Teilnahme wurden Konrad Förg, Jürgen Neureiter und Marco Roder ausgezeichnet. (AZ)