SC Aufkirchen noch eine Nummer zu groß für Holzkirchen

Plus Im ersten Testspiel unterliegt der Bezirksliga-Aufsteiger den Franken mit 1:5. Einige wichtige Spieler des SVH können noch nicht zum Einsatz kommen.

Die Fußballer des SV Holzkirchen haben auf dem Sportgelände des TSV Fremdingen ihr erstes Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten SC Aufkirchen mit 1:5 verloren, versäumten aber ein besseres Ergebnis aufgrund mangelnder Chancenverwertung. Zudem waren die Rieser ersatzgeschwächt, denn Akteure wie Robert Bosch, Daniel Kienle, Joshua Zwickel und Patrick Michel fehlten.

Ein erster Schuss von SCA-Spielmacher Simon Babel aus 16 Metern flog knapp über das Tor. Hochkarätiger war die Chance von Martin Lauter, der allein vor Torhüter Tim Friedrich das Ziel knapp verfehlte. Bereits nach elf Minuten schied beim SVH Spielmacher Armin Rau verletzungsbedingt aus.