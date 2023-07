Drei Läufe in zwölf Stunden: TSVler bei Füssener Laufwochenende unterwegs

Fünf Läuferinnen und Läufer nehmen am Füssener Laufwochenende teil. Zwei von ihnen haben ein großes Ziel vor Augen.

Kürzlich hat wieder das Füssener Laufwochende stattgefunden. Anders als im vergangenen Jahr fanden alle Läufe bereits am Samstag statt. Los ging es bereit um 7.30 Uhr mit dem Marathon bei guten Laufbedingungen, um 15 Uhr starteten dann vier Kinderläufe im Abstand von jeweils zehn Minuten, Punkt 16.30 Uhr erfolgte dann der Startschuss für den Viertelmarathon über 10,5 Kilometer. Kurz nach 18 Uhr schickte dann der Füssenener Bürgermeister die Halbmarathonläufer auf die Strecke.

Den 21. Königsschlösser Marathon gewann Andreas Dietrich vom TSV Bad Wörishofen in 2:33:03 Stunden., schnellste Frau war Maria Elisa von Laufsport Saukel b_faster in 2:48:03 Stunden. Unter den 274 Finishern waren auch Hans Niederhuber (5. M65) und Bernhard Satzenhofer (15. M60) von der LG Donau Ries, vom TSV Nördlingen, die gemeinsam in 4:16:40 Stunden das Ziel erreichten.

Den 27. Viertelmarathon, den Stadtlauf über 10,5 Kilometer, gewann wie im Vorjahr Thomas Kotissek vom TV Kempten in 35:08 Minuten, erste Frau war Thea Heim von der LG Telis Finanz Regensburg in 38:53 Minuten. Unter den 274 Finishern waren auch fünf Läuferinnen und Läufer vom TSV Nördlingen, die wie folgt das Ziel erreichten: Brigitte Erdle 55:18 Minuten. (3. W45), Sabrina Lawatschka 58:37 Minuten. (4. W40) und Georg Eberhardt 58:37 Minuten. (5. M60). Hans Niederhuber 59:36 Minuten (1. M65) und Bernhard Satzenhofer 59:43 Minuten (6. M60) hatten hier ihren zweiten Start des Tages.

Vorbereitung für TSV-Läufer auf 100-Meilen-Lauf

Den 16. Halbmarathon gewann Michael Laur von der SVO LA Germaringen in 1:16:07 Stunden, erste Frau war Lisa Petkov in 1:32:43 Stunden. Unter den 316 Finishern waren ebenfalls Hans Niederhuber (2:06:13 Stunden, 3. M65) und Bernhard Satzenhofer (2:09:40 Stunden, 9. AK M60). Bei diesem Lauf musste die Strecke des Stadtlaufes über ca. 10,5 Kilometer zweimal absolviert werden, mit insgesamt fast 600 Höhenmetern.

Es war ihr dritter Wettkampf in Füssen innerhalb von nur zwölf Stunden mit fast 74 Kilometern zur Vorbereitung auf den 100-Meilen-Lauf (161 Kilometer) am 12. August in Berlin. Bei angenehmen Temperaturen war es ein wunderschöner Lauf, meistens mit Sicht auf die Königsschlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau. (hni)