15 Kisten Weißbier für den Top-Torjäger

Landesligist TSV Nördlingen im Trainingslager. Simon Gruber steigt wieder ein.

Das vergangene Wochenende verbrachten die Fußballer des TSV Nördlingen im Trainingslager. Wie schon vor zwei Jahren und die Jahre zuvor war der Anlaufpunkt das Hotel Asgard in Gersthofen. Geschäftsführerin des Hotels ist Marie-Luise Forner, die auch den Nördlinger Gasthof „Goldener Schlüssel“ in der Augsburger Straße führt.

Am Trainingslager nahmen 26 Spieler, die sechs Trainer Kerscher, Ranftl, Merz, Schröter, Kaiser und Grimmeisen sowie Jan Beumer als Betreuer/Physiotherapeut vor Ort teil. „Dort haben wir vier Trainingseinheiten absolviert. Simon Gruber war leider krank, er wird aber langsam ins Training einsteigen“, teilte TSV-Trainer Daniel Kerscher auf RN-Anfrage mit. Der mit zwölf Treffern Führende der Landesliga-Torschützenliste erlitt am 31. Oktober 2021 beim 2:1-Sieg in Bad Heilbrunn einen Wadenbeinbruch und fehlte danach in den drei Spielen bis zur Winterpause. In einem Interview mit der Internet-Plattform fussball-vorort.de erklärte der Angreifer, dass er am liebsten auf der Zehnerposition spiele: „Da hab‘ ich mehr Platz und Freiraum.“ Der TSV-Stürmer kann sich auf jeden Fall berechtigte Hoffnungen auf die 15 Kisten Weißbier machen, die eine oberbayerische Brauerei für den Torjäger Nummer eins ausgelobt hat.

Am kommenden Wochenende stehen zwei Vorbereitungsspiele an: „Wir spielen am Samstag um 14.30 Uhr in Waldhausen auf Kunstrasen und am Sonntag gegen den SV Wörnitzstein-Berg. Der Spielort gegen Donauwörth ist noch offen. Ich würde gerne auf Rasen spielen“, sagt TSV-Coach Kerscher.