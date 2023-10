21:0: Ederheim erlebt einen Sieg für die Geschichtsbücher

Plus Fußball A-Klasse Nord: Die SpVgg zerlegt den TKSV bei historischem 21:0. Das Verfolgerduell zwischen Huisheim und Munzingen/Birkhausen endet 1:1.

Spitzenreiter Ederheim hat dem TKSV Donauwörth eine böse Klatsche erteilt: Die Kreisstädter kamen in Ederheim beim 21:0 regelrecht unter die Räder. Unterdessen trennten sich zwei andere Teams, die in der Tabelle ganz vorne stehen, mit einem Remis: Der BC Huisheim trotzte Birkhausen/Munzingen ein 1:1 ab. (bih)

SpVgg Ederheim – TKSV Donauwörth 21:0 (10:0). Bereits nach fünf Minuten erzielte Stürmer Michael Brenner das 1:0. Die absolut schwachen Gäste dezimierten sich kurz darauf durch eine Gelb-Rote Karte, sodass der Torreigen endgültig starten konnte. Bis zur Pause traf Brenner noch weitere dreimal, sein Mitspieler Daniel Deininger ebenfalls dreifach. Das Halbzeitergebnis komplettierten Lars Möhnle (31. und 36.) sowie Marco Gröninger per Elfmeter (42.). Im zweiten Durchgang setzte Brenner mit sagenhaften fünf Toren noch eins drauf, seine Kollegen Lars Möhnle (54. und 65.), Rigo Reinhardt (63.), Peter Hlawatsch (74.), Marcel Fernandez (76.) sowie Daniel Deininger (87.) steuerten die übrigen Tore zu einem historischen Ederheimer Sieg bei. Zuschauer: 150. (weichw)