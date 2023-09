3:0-Sieg für Nördlinger U15 nach hitziger Partie

Gegen die SpVgg Kaufbeuren lassen die jungen Nördlinger Fußballer den zweiten Saisonsieg folgen. Beim Heimspiel herrscht eine aufgeheizte Atmosphäre.

Das erste Heimspiel der Fußball-U15 des TSV Nördlingen gegen die SpVgg Kaufbeuren ist nach einem hektischen und von vielen Diskussionen geprägten Spiel mit einem letztlich zu hohen 3:0-Sieg der Hausherren zu Ende gegangen.

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte kamen die Nördlinger besser aus der Kabine und hatten durch Elias Schneid eine erste Kopfballchance, ehe Lion Gebel in der 49. Minute nach einer guten Flanke den Ball im Tor versenkte. Im weiteren Spielverlauf wurde es immer hektischer und die Kaufbeurer hatten wegen einer fünfminütigen Zeitstrafe für Nördlingen eine kurze Drangphase. Aber in der 69. Minute konnte Thierry Boko einen Alleingang erfolgreich zum 2:0 abschließen und damit das Spiel entscheiden. In der Nachspielzeit verwandelte Marlon Rößner einen direkten Freistoß aus 20 Metern sehenswert ins Kreuzeck zum 3:0-Endstand.

Nach dem 4:1 im Auftaktspiel gegen Schwabmünchen war es der zweite Sieg der Nördlinger im zweiten Spiel. Am Mittwoch siegte das Team außerdem im Baupokal mit 13:0 gegen die (SG) SC Nähermemmingen-Baldingen. Weiter geht es für die U15 am Samstag um 11 Uhr gegen die SpVgg Joshofen Bergheim in Neuburg. (jos/jais)