A-Junioren des TSV Nördlingen feiern Kantersieg

Fußball U19-Landesliga: Mit dem 8:0 gegen Dingolfing bleiben die Rieser Spitzenreiter. Almuri trifft doppelt, Reichherzer erzielt sein erstes Saisontor.

Den A-Junioren des TSV 1861 Nördlingen ist ein Kantersieg gegen den FC Dingolfing gelungen. 8:0 siegten die Schützlinge der Trainer Michael Göttler und Werner Schmid, die weiterhin die Tabelle der Landesliga Süd anführen.

Es war ein Auftakt nach Maß, denn Thomas Schmid beförderte den Ball per Distanzschuss bereits in der achten Minute ins gegnerische Tor – das 1:0. Nur vier Minuten später erhöhte die U19 des TSV 1861 Nördlingen durch Abdul Almuri den Vorsprung. Mit dem 3:0 in der 16. Minute schien die Partie schon fast entschieden, Niklas Rothgang hatte für die Hausherren getroffen. In der 28. Minute konnte der formstarke Fabio Siebachmeyer nur durch ein Foulspiel im gegnerischen Sechzehner gestoppt werden. Den fälligen Strafstoß verwandelte Hannes Dauser souverän zum 4:0. Kurz vor der Halbzeitpause (40.) schnürte Almuri seinen Doppelpack und baute die Führung auf 5:0 aus.

Nach der Pause macht Nördlingen nochmal drei Tore

In der 57. Minute belohnte sich Fabio Siebachmeyer selbst und traf zum 6:0. Die A-Junioren des TSV Nördlingen schraubten das Ergebnis in der 82. Minute mit dem 7:0 in die Höhe. Jan Reicherzer ließ dem Schlussmann des FC Dingolfing im Eins-gegen-Eins keine Chance und versenkte den Ball sicher in der linken unteren Ecke. Den Schlusspunkt der Partie setzte Tom Müller mit dem 8:0. Die U19 des TSV gastiert am kommenden Sonntag beim ASV Cham. Anstoß der Partie ist um 13 Uhr. (gö/jais)

TSV Nördlingen U19: Oettle; Schmid (63. Bickelbacher), Rothgang, Wundel (50. Ochs), Truffellini, Forisch, Thum, Köninger (63. Prpic), Dauser (50. Reicherzer), Siebachmeyer, Almuri (50. Müller).