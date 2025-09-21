Nähermemmingen-Baldingen mit drittem Sieg in Folge

Der Spieltag der A-Klasse Nord 1 war an diesem Wochenende ausgedünnt, da drei Partien bereits am Freitagabend ausgetragen wurden. Der FSV Utzwingen musste gleich zweimal ran und sicherte sich dabei ein perfektes Sechs-Punkte-Wochenende. Die Nachbarn aus Maihingen feierten am Kirchweih-Wochenende einen Sieg gegen den SV Grosselfingen, während die SG Munzingen/Birkhausen ihre Erfolgsserie mit einem Erfolg gegen die Jura Kickers fortsetzte.

Pauline Herrle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86685 Huisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FSV Utzwingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis