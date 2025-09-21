Icon Menü
Fußball-A-Klasse Nord 1: So haben die Rieser Mannschaften am 5. Spieltag der Saison 25/26 abgeschnitten

Fußball

Nähermemmingen-Baldingen mit drittem Sieg in Folge

Fußball-A-Klasse Nord 1: Utzwingen punktet doppelt und Munzingen/Birkhausen setzt seine Serie fort – Minderoffingen und Athletik warten weiter auf einen Sieg.
Von Pauline Herrle
    • |
    • |
    • |
    Manuel Schuster von der SG HGH (in Rot) kann hier Nähermemmingens Lukas Kraus zwar noch abfangen, am Ende behielt der SCNB aber doch die Oberhand.
    Manuel Schuster von der SG HGH (in Rot) kann hier Nähermemmingens Lukas Kraus zwar noch abfangen, am Ende behielt der SCNB aber doch die Oberhand. Foto: Szilvia Izsó

    Der Spieltag der A-Klasse Nord 1 war an diesem Wochenende ausgedünnt, da drei Partien bereits am Freitagabend ausgetragen wurden. Der FSV Utzwingen musste gleich zweimal ran und sicherte sich dabei ein perfektes Sechs-Punkte-Wochenende. Die Nachbarn aus Maihingen feierten am Kirchweih-Wochenende einen Sieg gegen den SV Grosselfingen, während die SG Munzingen/Birkhausen ihre Erfolgsserie mit einem Erfolg gegen die Jura Kickers fortsetzte.

