Nähermemmingen-Baldingen mit drittem Sieg in Folge

Der Spieltag der A-Klasse Nord 1 war an diesem Wochenende ausgedünnt, da drei Partien bereits am Freitagabend ausgetragen wurden. Der FSV Utzwingen musste gleich zweimal ran und sicherte sich dabei ein perfektes Sechs-Punkte-Wochenende. Die Nachbarn aus Maihingen feierten am Kirchweih-Wochenende einen Sieg gegen den SV Grosselfingen, während die SG Munzingen/Birkhausen ihre Erfolgsserie mit einem Erfolg gegen die Jura Kickers fortsetzte.
Fußball
