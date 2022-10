Heimniederlage für den Tabellenführer

Plus A-Klasse: Megesheim verliert 1:2 gegen Mündling/Sulzdorf. Ederheim gewinnt das Derby gegen Nähermemmingen-Baldingen mit 3:0.

Tore: 0:1 Ebrima Sanyang (4.), 0:2 Moritz Benninger (10./FE), 0:3 Moritz Benninger (27.), 1:3 Max Thum (68.), 1:4 Felix Rauwolf (82.); Zuschauer: 80.