Minderoffingen steht weiterhin auf Rang Zwei

Plus Minderoffingen gewinnt, Tabellenführer SV Mauren bleibt zum zweiten Mal ohne Sieg. Der SV Megesheim gewinnt knapp gegen den SC Wallerstein.

Die SpVgg Minderoffingen siegt mit 2:0, der SC Athletik gewinnt mit einem Torfestival. Wechingen gewinnt gegen Kaisheim: So verliefen die Partien in der A-Klasse Nord.