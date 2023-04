A-Klasse Nord: Sechs Auswärtstore reichen Otting nicht zum Sieg

Plus A-Klasse Nord: Kuriose Partie in Megesheim endet mit 7:6 für den Tabellenführer. Ederheim gewinnt bei der SG Großsorheim/Hoppingen 4:1 und festigt Rang drei.

Womöglich das Spiel des Jahres der Fußball-A-Klasse Nord haben die Zuschauerinnen und Zuschauer inerlebt, wo diemit 7:6 den SVnach Hause schickte. Nach der Niederlage vergangene Woche hat der Spitzenreiter somit einen weiteren Punktverlust gerade so verhindert. Diehielt den Anschluss an die Tabellenspitze mit dem 4:1 gegen die/Hoppingen. Zwei Partien fanden witterungsbedingt nicht statt und werden nachgeholt.

Tore: 1:0 Dionit Latifi (34.), 2:0 Tim Angerer (47.), 2:1 Thomas Rupprecht (59.); Zuschauer: 50.

Tore: 1:0 Eyüp Cakir (21., ET), 1:1 Moses Moses Ayeni (27.); Zuschauer: 81.