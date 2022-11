Fußball A-Klasse Nord

SpVgg Ederheim sorgt für Wechsel an der Tabellenspitze

Plus A-Klasse Nord: Nach dem 3:1-Sieg der SpVgg gegen den SV Megesheim steht nun die SG aus Gundelsheim ganz oben.

SpVgg Ederheim – SV Megesheim 3:1 (2:1). – Im Spitzenspiel trafen Platz 1 und Platz 3 der Tabelle aufeinander. Die Heimelf legte einen fulminanten Start gegen den Tabellenführer hin und traf direkt nach dem Anspiel in der ersten Spielminute durch Lars Möhnle. Nach weiteren Ederheimer Chancen hob Megesheims Massimiliano Porcari einen Freistoß aus 18 Metern mit dem linken Fuß zum Ausgleich unhaltbar ins Netz.

Nur zwei Minuten später spielte Lars Möhnle einen starken Pass auf Michael Brenner, der überlegt neben den Pfosten zur wiederholten Führung der SpVgg einschob. In der hitzigeren zweiten Hälfte setzen die Gäste alles auf den Ausgleich, doch scheiterten immer wieder am Heimtorwart Sabahudin Cama. Obwohl die SpVgg ab der 73. Minute wegen einer gelb-roten Karte mit einem Mann weniger auf dem Platz stand, erhöhte sie dennoch ihre Führung in der Nachspielzeit durch Daniel Deininger, der nach einem Konter gekonnt einschob. Für Tabellenführer Megesheim war es die zweite Niederlage in Folge.

