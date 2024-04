A-Klasse-Topspiel Wechingen gegen Nähermemmingen findet keinen Sieger

Plus Fußball-A-Klasse: 1:1 heißt es am Ende beim Treffen der Relegationskandidaten. Birkhausen bleibt weiter dran, Ederheim steuert klar auf den Titel zu.

Die SpVgg Ederheim kommt dem Meistertitel in der Fußball-A-Klasse Nord immer näher, mit dem Sieg gegen Wallerstein bei gleichzeitigem Remis der Verfolger Wechingen und SC Nähermemmingen-Baldingen ist der Spitzenreiter schon auf 18 Punkte enteilt. Im Kellerduell TKSV Donauwörth gegen FC Maihingen II setzen sich die Rieser durch und bringen dem TKSV die 18. Saisonniederlage bei.

SV Schwörsheim-Munningen – SG Großsorheim/Hoppingen 0:0. – Bereits am Samstag trafen die beiden Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld aufeinander. In einem Spiel auf Augenhöhe konnte sich keine der beiden Mannschaften einen klaren Vorteil erkämpfen und sie trennten sich mit einem 0:0-Unentschieden. Zuschauer: 100. (hepa)