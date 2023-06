Acht Tore für den TSV Nördlingen im zweiten Testspiel

Mit Landesliga-Aufsteiger Aindling haben die Bayernliga-Fußballer des TSV Nördlingen keine Probleme: 8:0 heißt es am Ende des Vorbereitungsspiels.

Neu-Landesligist TSV Aindling hat auch den zweiten Vergleich gegen einen Bayernligisten verloren. Vor Wochenfrist unterlagen die Lech-Anrainer dem TSV Rain noch knapp mit 1:2, doch im zweiten Testspiel gab es eine saubere „Watschn“. Am Ende stand ein 0:8 gegen den TSV Nördlingen – mit solchen Rückschlägen hat niemand gerechnet. Aber auch vonseiten der Rieser konnte man nur einen Tag nach dem 5:2-Sieg über den SV Wörnitzstein-Berg nicht von einem derartigen Kantersieg ausgehen, schließlich fehlten mit Jonathan Grimm, Marc Hertlein, Nico Schmidt, Manuel Meyer, Jakob Mayer und Simon Gruber wichtige Leistungsträger.

Die ersten 20 Minuten waren vonseiten der Heimelf noch gut, „wir waren gegen die starken Gäste gut im Spiel“, so Josef Kigle, Vorstand Sportbetrieb beim Landesligisten, aber dann ein Fehlpass im Mittelfeld durch Fatlum Talla, Luka Pesut ging ins Eins-gegen-Eins mit Patrick Stoll und traf flach ins Eck – 0:1 (20.). Es folgte eine ganz schwache Abwehrleistung und es stand 0:2 durch Nördlingens Alexander Schröter, der an Tobias Wiesmüller vorbeiging und wuchtig unter die Latte ins kurze Eck traf (32.). Die Gastgeber wollten sich zwar in der Halbzeit nochmals sammeln, aber dann brach man total ein, zeigte keine Gegenwehr mehr, war körperlich und läuferisch total unterlegen.

Mirko Puscher trifft in der zweiten Hälfte dreifach für Nördlingen

Fünf Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Florian Kronthaler eine Chance zum 1:2 vergab und nur eine Ecke herausholte. In der 55. Minute wurde zunächst ein Schuss von Jens Schüler von Oguzhan Karaduman zur Ecke abgefälscht. Aus dieser Ecke entstand das 0:3 – ein Traumtor von Schröter, der die Kugel halbhoch von der rechten Seite außerhalb des Strafraums einsandte. In der 64. Minute das 0:4: Sainey Badjie konnte im Strafraum den Ball annehmen und einschießen (64.). Acht Minuten später das 0:5 durch Mirko Puscher, der nach einem Ballverlust von Gabriel Merane ans Leder kam und einschob. Nico Gastl vergab in der 85. Minute die Chance zum Ehrentor. Stattdessen machte Puscher eine Minute später nach einem starken Soloauftritt das halbe Dutzend voll. In der 88. Minute fiel das 0:7 durch Schröter nach einer flachen Hereingabe von Jan Mielich. Und schließlich in der 89. Minute folgte das 0:8, wieder durch Puscher, der von der rechten Seite des Strafraums ins lange Eck traf (89.).

„Sowas darf nicht passieren, darüber sollte man reden und wird es auch tun, und daraus muss man die Lehren ziehen“, so Josef Kigle. Am letzten Spieltag der Bezirksliga hatten die Aindlinger noch 4:1 gegen den TSV Nördlingen II gewonnen, die TSV-Erste revanchierte sich jetzt mit einem 8:0-Sieg in Aindling.

TSV Nördlingen: Montag (ab 46. Martin); Puscher, Rauser, Schüler, Brandt (ab 14. Beck), Ernst, Lechler, Mielich (ab 46. Badjie), Pesut (ab 46. Trautwein), Taglieber, Schröter.

