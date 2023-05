Fußball

vor 32 Min.

Auch nach dem Klassenerhalt muss der TSV Nördlingen kämpfen

Plus Vor dem Spiel in Kirchanschöring hat der Bayernligist TSV Nördlingen nichts zu befürchten, der Klassenerhalt steht fest. Sorgen bereitet dafür etwas anderes.

Von Klaus Jais Artikel anhören Shape

Das letzte Auswärtsspiel dieser Saison führt die Fußballer des TSV Nördlingen zum Tabellensechsten SV Kirchanschöring. Spielbeginn im Stadion an der Laufener Straße ist an diesem Samstag um 15 Uhr, Abfahrt mit Omnibus um 9.30 Uhr. Nach dem vorzeitig gesicherten Klassenerhalt am vorigen Samstag könnten die Rieser eigentlich entspannt nach Oberbayern fahren – ganz ohne Sorgen ist man dieser Tage aber nicht, denn von allen Seiten wird an der Mannschaft gezerrt.

Der kommende Gegner aus dem Landkreis Traunstein war einer der möglichen Anwärter auf die Vizemeisterschaft. Doch nach der 0:2-Niederlage beim TSV Schwaben Augsburg können die Oberbayern allenfalls noch Dritter werden. Es treffen somit zwei Mannschaften aufeinander, die im günstigsten Fall noch eine bessere Abschlussplatzierung erreichen können. Auffällig ist die Auswärtsstärke der Kirchanschöringer, denn von den 55 Punkten wurden 31 auswärts ergattert. Das Hinspiel gewann der SVK mit 4:3, wobei die damaligen Gäste bereits 4:1 führten. Die Rieser wissen somit, was mit Kirchanschöring auf sie zukommt, denn sie haben zuletzt unter anderem Landsberg geschlagen und jede Menge Qualität in ihren Reihen. SVK-Trainer Mario Demmelbauer teilt mit, dass Christoph Dinkelbach, Bernhard Mühlbacher und Simon Jauk weiterhin ausfielen. Die Platzherren haben keinen ausgesprochenen Torjäger in ihren Reihen. Luca Schmitzberger hat zwar achtmal getroffen, davon sind aber sechs Elfmetertore.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .