Aufbruchstimmung mit neuem Führungsteam im Fußballkreis Donau

Plus Funktionäre und Vereine im Fußballkreis Donau wollen sich den Herausforderungen nach schwierigen Corona-Jahren stellen. Aktionen gegen Nachwuchs- und Schiedsrichter-Mangel. Josef Wiedemann bleibt Vorsitzender.

Von Günther Herdin

Es war dem alten und neuen Vorsitzenden im Fußball-Kreis Donau, Josef Wiedemann, deutlich anzumerken, dass jetzt wieder Zeiten beginnen könnten, die das Motto des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) „Auf die Plätze“ deutlich unterstreichen. Nach zwei schwierigen Corona-Jahren hoffe er bei den Vereinen auf eine neue Aufbruchstimmung. Wiedemann, der in Oberndorf im Landkreis Donau-Ries wohnt, wurde bei den Wahlen bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen mit 144 Ja-Stimmen in seinem Amt bestätigt. Einstimmig zum Nachfolger von Franz Bohmann als Kreisspielleiter wurde Wolfgang Beck aus Wechingen beim BFV-Kreistag Donau am vergangenen Donnerstagabend im Dillinger Stadtsaal gewählt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

