Fußball

vor 17 Min.

Aufholjagd des FC Maihingen kommt zu spät

Plus Fußball Bezirksoberliga Frauen: Nach 0:3-Rückstand kommt Maihingen gegen Burgau auf 2:3 heran. Die starke zweite Halbzeit reicht aber nicht zum Punktgewinn.

Artikel anhören Shape

Schlechter hätten die Aussichten für die Bezirksoberliga-Fußballerinnen des FC Maihingen vor dem Spiel am Samstag gegen den Tabellennachbarn TSV Burgau nicht sein können. Torhüterin Dorentina Preniqi und Emily Uhl mussten wegen Krankheit und Jana Ernst wegen Verletzung kurzfristig absagen. Damit fehlte neben der zuletzt starken Torhüterin auch die komplette Innenverteidigung und eine wichtige Offensivkraft. Eine entsprechende Verunsicherung war dem Team in der ersten Halbzeit anzumerken.

Mit einem 20-Meter-Schuss nach drei Minuten knapp über das Kreuzeck zeigte Lisa Koukol, dass die Maihingerinnen trotz der personellen Schwächung präsent sind. Mehr Ballbesitz hatten in der Anfangsphase aber die Gäste, die nach einem Eckball, der unhaltbar abgefälscht wurde, durch Franziska Steidl in Führung gingen (8.). Im Gegenzug hielt die Gästekeeperin einen Freistoß aus 20 Metern von Lisa Koukol und wenig später wurde sie nach einem klasse Pass von Lisa Leberle einschussbereit geblockt. In der 17. Minute fiel das 0:2, wieder nach einem Eckball und platziertem Kopfball von Daniela Gay, die in der 36. Minute nach sattem Schuss unter die Latte auch noch auf 0:3 erhöhte. Das Heimteam war kurz geschockt, hatte in der Folgezeit aber noch gute Möglichkeiten zum Anschlusstreffer. Pech hatte Maihingen, als ein Freistoß von Eva Enslin an den rechten Torpfosten klatschte und als Johanna Wiedemann kurz vor der Halbzeit das Tor knapp verfehlte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .