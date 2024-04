Fußball

vor 33 Min.

Aufstiegskampf ohne Favoriten in der A-Klasse Nord

Zwölf-Tore-Stürmer unter sich: Im linken Bild in Rot Wechingens Axel Dürrwanger, im rechten Bild in Weiß-Grün SCNB-Torjäger Andre Gebele.

Plus Spiel der Woche: In der A-Klasse Nord kämpfen mehrere Teams um Platz zwei, darunter auch Nähermemmingen und Wechingen. Das war zu Saisonbeginn nicht zu erwarten.

Von Nico Lutz

Das Titelrennen in der Fußball-A-Klasse Nord scheint bereits entschieden, die SpVgg Ederheim ist ihrer Konkurrenz mit 49 Zählern enteilt und marschiert im zweiten Anlauf auf den Wiederaufstieg in die Kreisklasse zu. Doch dahinter könnte es enger kaum sein, zwischen Platz zwei und sieben liegen gerade einmal sieben Punkte, die Liga ist sehr ausgeglichen. Die besten Karten auf Rang zwei haben derzeit Nähermemmingen und Wechingen: Der SCN/B hält den Relegationsplatz mit 33 Punkten inne, Wechingen hat zwei Zähler Rückstand und ein Nachholspiel in der Hinterhand. Bereits am Sonntag (15 Uhr, in Wechingen) könnte der SV vorbeiziehen, denn die beiden Teams spielen im direkten Duell gegeneinander.

Dass Nähermemmingen/Baldingen so gut dasteht, ist keineswegs selbstverständlich. Die Mannschaft von Johann Kleebauer beendete die vergangene Saison auf dem letzten Platz der A-Klasse Nord, nur weil sich Mündling-Sulzdorf mit Ebermergen zusammenschloss, blieb man vom direkten Abstieg verschont. In der Relegation behielt man die Nerven und ist seither ganz weit vom Abstiegskampf entfernt. Im Jahr 2024 stehen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage zu Buche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen