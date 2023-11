B-Junioren der JFG Nordries Marktoffingen steigen auf

U-17 gewinnt souverän die Herbstrunde und freut sich nun auf die Kreisliga.

Die U-17 Junioren der JFG Nordries Markoffingen haben die Meisterschaft der Herbstrunde in der Gruppe II gewonnen und steigen in die Kreisliga auf. Die Mannschaft, die von Nico Lutz, Max Thum und Benjamin Hertle trainiert wird, musste sich in zehn Partien nur einmal geschlagen geben und feierte mit sieben Siegen bereits vor dem letzten Spieltag den Titel. Ben Stoller und Niklas Eckmeier waren mit jeweils sieben Treffern die erfolgreichsten Akteure der Rieser, die insgesamt 28 Tore erzielten und mit nur 13 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga stellten. (AZ)